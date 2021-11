Muriel resaltó que el regreso de James Rodríguez además de darle alegría al grupo, les genera expectativa para poder aprovechar las condiciones del 10 de la Tricolor.

“James nos da una posibilidad más para lo que es el partido, su capacidad técnica, visión de juego, lo que genera en el terreno seguro es una herramienta importante, esperemos que sea esa pieza clave que falta para generar esas ocasiones y marcar para sacar diferencia”, dijo. “Llegó con una gran motivación y tenerlo nos da alegría porque lo que representa para el fútbol colombiano y la Selección”, agregó.

El artillero mencionó también que tras su lesión trabajó duro para recuperar la forma física. “En los minutos que he jugado me he sentido bien, y la comunicación con el profe (Reinaldo Rueda) es constante así uno esté o no con el grupo, siempre nos hace sentir que hacemos parte de esta familia y eso es importante”.

Al ser consultado sobre la presunta pelea con James Rodríguez en el partido ante Uruguay en el Metropolitano, el delantero respondió: “a veces no vale la pena ni siquiera salir a aclarar rumores falsos. Me gustaría que existiera una cámara dentro del día a día de la Selección y siempre hemos compartido, lo tengo al lado del comedor, mi relación con él va más allá de la Selección, nos conocemos desde que tenemos 17 años y tenemos una buena relación”.