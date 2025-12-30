x

Siguen los movimientos en el fútbol colombiano: Pedro Gallese ya se unió al Deportivo Cali

Los equipos adelantan pretemporada con miras al torneo que arrancará a mediados de enero.

  El arquero peruano Pedro Gallese exhibe la casaca número uno que usará con el Deportivo Cali, su nuevo club. FOTO: Cortesía Deportivo Cali
    El arquero peruano Pedro Gallese exhibe la casaca número uno que usará con el Deportivo Cali, su nuevo club. FOTO: Cortesía Deportivo Cali
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 8 horas
bookmark

Los equipos del fútbol colombiano siguen confirmando salida y llegada de jugadores para la temporada 2026. Aunque Atlético Nacional, DIM y Águilas no han anunciado esta semana nuevas vinculaciones hay otros clubes que ya han anunciado contrataciones.

Uno de los que empezó a confirmar sus nuevas vinculaciones es el Deportivo Cali, que anunció al arquero peruano Pedro Gallese quien llegó a la capital del Valle y se puso la número uno del cuadro verdiblanco.

El arquero se une así a los nombres de Juan Ignacio Dinneno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel Reynoso, quienes han sido anunciados como refuerzos para el cuadro azucarero que mantiene como entrenador a Albeto Gamero.

De los equipos antioqueños, Águilas Doradas es el que más ha sumado, ya que además de su nuevo técnico Juan David Niño, confirmó la llegada del arquero Iván Arboleda y los jugadores Andrés Ricaurte, Andrés Álvarez, Bryan Urueña y Cristian Caicedo.

Otro equipo del fútbol colombiano que ha unido varios nombres a su nómina es Millonarios con la vinculación de Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia y Julián Angulo.

Internacional de Bogotá (antes La Equidad), también anunció a Facundo Boné, Agustín Irazoque, Hather Cuesta, Rubén Manjarrés, Emilio Gutiérrez, Fabricio Sanguinetti, Johan Caballero y Kalazán Suárez.

Llaneros por su parte, contará con Kelvin Osorio, Jhonier Blanco, Juan José Ramírez, Juan David Pertúz, Edwin Laszo, Alejandro Morales, Leider Riascos y Jhon Vásquez.

De esta manera, los diferentes equipos del fútbol colombiano siguen armando sus nóminas para el 2026, algunos ya adelantan la pretemporada y otros regresan a trabajos este viernes 2 de enero.

