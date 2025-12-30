Siguen los movimientos en el fútbol colombiano: Pedro Gallese ya se unió al Deportivo Cali

Los equipos del fútbol colombiano siguen confirmando salida y llegada de jugadores para la temporada 2026. Aunque Atlético Nacional, DIM y Águilas no han anunciado esta semana nuevas vinculaciones hay otros clubes que ya han anunciado contrataciones.

Uno de los que empezó a confirmar sus nuevas vinculaciones es el Deportivo Cali, que anunció al arquero peruano Pedro Gallese quien llegó a la capital del Valle y se puso la número uno del cuadro verdiblanco.

El arquero se une así a los nombres de Juan Ignacio Dinneno, Ronaldo Pájaro, Fernando Álvarez y Emanuel Reynoso, quienes han sido anunciados como refuerzos para el cuadro azucarero que mantiene como entrenador a Albeto Gamero.