Condenan a sicario que mató a un joven por orden de banda criminal que lo señaló como amenaza en Segovia

Un juez condenó a 19 años de prisión a Henry Arbey Hoyos Londoño, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano durante un hurto, ocurrido en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Reina, en la madrugada del 24 de noviembre de 2024, cuando la víctima, un hombre de 28 años, se encontraba sobre su motocicleta esperando a su compañera sentimental. Según la investigación, Hoyos Londoño se acercó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

Tras herirlo de gravedad, el agresor hizo caer a la víctima del automotor y huyó del sitio en la misma motocicleta, dejándolo tendido en el lugar. De acuerdo con la Fiscalía, el hoy condenado actuó por orden de un integrante de una banda criminal que delinque en la zona.

La banda habría considerado a la víctima una amenaza, luego de observarla en varias ocasiones transitando por el sector en compañía de una persona desconocida.

El hombre aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado.