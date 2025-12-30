x

Condenan a sicario que mató a un joven por orden de banda criminal que lo señaló como amenaza en Segovia

El sicario, además, habría hurtado la moto de la víctima. Detalles del caso.

  Según la Fiscalía, el homicida se acercó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones a la víctima que se encontraba esperando en su moto a su pareja sentimental. Imagen de referencia. FOTO: Colprensa
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

hace 10 horas
bookmark

Un juez condenó a 19 años de prisión a Henry Arbey Hoyos Londoño, tras avalar un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que aceptó su responsabilidad en el homicidio de un ciudadano durante un hurto, ocurrido en el municipio de Segovia, Nordeste antioqueño.

Los hechos ocurrieron en el barrio La Reina, en la madrugada del 24 de noviembre de 2024, cuando la víctima, un hombre de 28 años, se encontraba sobre su motocicleta esperando a su compañera sentimental. Según la investigación, Hoyos Londoño se acercó al lugar y, sin mediar palabra, le disparó en repetidas ocasiones.

Tras herirlo de gravedad, el agresor hizo caer a la víctima del automotor y huyó del sitio en la misma motocicleta, dejándolo tendido en el lugar. De acuerdo con la Fiscalía, el hoy condenado actuó por orden de un integrante de una banda criminal que delinque en la zona.

La banda habría considerado a la víctima una amenaza, luego de observarla en varias ocasiones transitando por el sector en compañía de una persona desconocida.

El hombre aceptó los cargos por los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado.

La ola de violencia en Antioquia se ha incrementado este año. Las cifras de homicidios en el departamento pasaron de tener 825 casos el año pasado a 891 hasta agosto de 2025, según la Policía Nacional. El gobernador Andrés Julián Rendón atribuyó el 70 % de estos crímenes a las disputas entre el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc en zonas rurales.

Indicó el mandatario que las negociaciones de la Paz Total con estos grupos llevaron a su fortalecimiento en las regiones, llevando a que las disidencias de las Farc tuvieran un crecimiento en los territorios ocupados del 70 %, mientras que el Clan del Golfo aumentó su presencia en un 60 % del departamento.

El Clan del Golfo, según Antioquia Cómo Vamos, tiene presencia en 66 de los 125 municipios del departamento (53 %); mientras que el ELN se encuentra en 33 municipios (26 %) y las disidencias de las Farc se consolidaron en 19 localidades (15 %). Esto lleva a que haya activas 11 confrontaciones armadas en el departamento, de acuerdo con la Policía Antioquia, las cuales tienen como fundamento la disputa por el control territorial de corredores de microtráfico, del tráfico de armas y las zonas donde hay minería ilegal.

La estructura que más conflictos abiertos tiene es el Clan del Golfo, que está presente en Nordeste, Norte, Suroeste, Occidente y Oriente, justo las zonas donde están las confrontaciones activas en Antioquia.

