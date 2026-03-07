x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Luis Javier Suárez marcó ante Braga y prolongó su racha goleadora en Portugal

El delantero colombiano suma cinco partidos seguidos marcando con el Sporting en Portugal.

  • Luis Javier Suárez, goleador en la Liga de Portugal. FOTO AFP
    Luis Javier Suárez, goleador en la Liga de Portugal. FOTO AFP
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 1 hora
bookmark

El delantero colombiano Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y sigue respondiendo con goles en el Sporting de Lisboa, equipo con el que vive una temporada soñada en el fútbol portugués.

Vea: Video | Con este gol, Luis Suárez se convirtió en el primer colombiano en marcar 30 dianas en Europa desde 2017; está en el podio de más goledores

Este sábado, el atacante samario volvió a hacerse sentir en el marcador durante la visita a SC Braga, al convertir de penalti el segundo tanto de su equipo en el tiempo de descuento del primer tiempo, cuando el partido estaba igualado 1-1. El gol confirmó la gran racha del cafetero, que ya acumula cinco partidos consecutivos anotando y se mantiene como una de las principales armas ofensivas del conjunto lisboeta. Finalmente, el juego terminó 2-2.

Con esta nueva anotación, Suárez alcanzó 31 goles en la temporada 2025/2026, un registro notable si se tiene en cuenta que lo consiguió en 39 compromisos disputados entre todas las competiciones. En la Primeira Liga de Portugal también se ha consolidado como el goleador con 23 tantos.

Su rendimiento ha sido clave para el Sporting, que pelea en la parte alta de la tabla y mantiene una cerrada lucha por el título frente al FC Porto, cuando el torneo entra en su recta decisiva. Porto, que juega este domingo ante Benfica, de Richard Ríos, suma 65 puntos, y Sporting, 62.

Lea: El colombiano Luis Javier Suárez es acusado de injuria en Portugal: ¿Qué fue lo que sucedió?

El atacante, de 28 años, alimenta así su ilusión de mantenerse en el radar de la Selección Colombia. Con ocho partidos internacionales y cuatro goles con el combinado nacional, el delantero busca consolidarse como alternativa ofensiva y llegar en plenitud al Copa Mundial, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá desde junio próximo. Si mantiene este ritmo anotador en Portugal, su nombre seguirá ganando peso en la lucha por un lugar en la convocatoria mundialista de Colombia.

Liga Betplay

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida