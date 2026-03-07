“No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este sábado durante la apertura de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, al declarar ante una docena de mandatarios de la región que no tiene intención de aprender español. Esta declaración la realizó el republicano en la cumbre que fue convocada como una alternativa de derecha a la tradicional Cumbre de las Américas. Lea también: Trump convocó cumbre de presidentes de América Latina, ¿por qué no irá Petro? Allí se reunieron líderes afines a la Casa Blanca como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast. En el hotel Trump National Doral, donde estaba reunido con estos mandatarios latinoamericanos, el republicano fue contundente. “Tiene ventaja sobre mí en cuanto al idioma, porque yo no estoy aprendiendo ningún maldito idioma. No tengo tiempo. Se me daban bien los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender uno”, subrayó Trump, aludiendo a la “ventaja lingüística” de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien sí sabe español.

El encuentro se realizó con el fin de consolidar el liderazgo estadounidense y contrarrestar la influencia de China en la región. Brasil, México y Colombia no fueron invitadas al encuentro.

La coalición militar de Estados Unidos con países aliados para combatir cárteles

En esta cumbre, Trump aprovechó para presentar una nueva “coalición militar” conformada por 17 países del continente americano que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

Los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro con Donald Trump en Florida. Foto: Getty Images

“En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región”, afirmó el mandatario republicano.