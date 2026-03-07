x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

“No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español

El presidente estuvo reunido con 17 presidentes latinoamericanos, donde no solo hizo referencia al idioma, sino que aprovechó para presentar una coalición militar contra cárteles.

  • “No estoy aprendiendo ningún maldito idioma”: la negativa de Trump frente a presidentes latinos para aprender español
  • Los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro con Donald Trump en Florida. Foto: Getty Images
    Los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro con Donald Trump en Florida. Foto: Getty Images
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó controversia este sábado durante la apertura de la cumbre Escudo de las Américas en Miami, al declarar ante una docena de mandatarios de la región que no tiene intención de aprender español.

Esta declaración la realizó el republicano en la cumbre que fue convocada como una alternativa de derecha a la tradicional Cumbre de las Américas.

Lea también: Trump convocó cumbre de presidentes de América Latina, ¿por qué no irá Petro?

Allí se reunieron líderes afines a la Casa Blanca como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), Daniel Noboa (Ecuador) y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En el hotel Trump National Doral, donde estaba reunido con estos mandatarios latinoamericanos, el republicano fue contundente. “Tiene ventaja sobre mí en cuanto al idioma, porque yo no estoy aprendiendo ningún maldito idioma. No tengo tiempo. Se me daban bien los idiomas, pero no voy a dedicar tiempo a aprender uno”, subrayó Trump, aludiendo a la “ventaja lingüística” de su secretario de Estado, Marco Rubio, quien sí sabe español.

El encuentro se realizó con el fin de consolidar el liderazgo estadounidense y contrarrestar la influencia de China en la región. Brasil, México y Colombia no fueron invitadas al encuentro.

La coalición militar de Estados Unidos con países aliados para combatir cárteles

En esta cumbre, Trump aprovechó para presentar una nueva “coalición militar” conformada por 17 países del continente americano que llevará por nombre Escudo de las Américas y que tendrá como principal objetivo los cárteles del narcotráfico.

Los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro con Donald Trump en Florida. Foto: Getty Images
Los presidentes latinoamericanos que asistieron al encuentro con Donald Trump en Florida. Foto: Getty Images

“En este día histórico nos hemos unido para anunciar una nueva coalición militar para erradicar a los cárteles criminales que plagan nuestra región”, afirmó el mandatario republicano.

El mandatario comparó esta misión con la erradicación de ISIS (Estado Islámico) en el Medio Oriente y subrayó que el uso de las fuerzas armadas es la única forma de derrotar a estas organizaciones. “Tienen que usar sus fuerzas armadas, ustedes tienen que usar las suyas”, añadió.

En esa reunión, Trump ha ofrecido a los líderes latinoamericanos afines emplear misiles estadounidenses para acabar con los líderes de los cárteles del narcotráfico. “Algunos de ustedes están en peligro. Si quieren podemos utilizar nuestros misiles. ¡Bum! Son muy precisos. Justo en el salón y fin de la persona del cártel”, apuntó el mandatario.

También se ha referido a los países que no participan en la iniciativa. “Muchos países no quieren. Dicen, bueno, creo que no lo quiero. Prefiero que no. ¿Se podría hablar con ellos? No lo creo. Muchos no quiren y está bien también”, expresó.

En su intervención se refirió a México y a la presidenta, Claudia Sheinbaum. “Es una persona muy buena. Tiene una voz bonita. Es una mujer bella. Le dije: presidenta, presidenta, erradiquemos a los cárteles. No, no por favor, presidente”, ha relatado. “Están haciéndose con el poder de ese país. Los cárteles gobiernan México”, lamentó.

Trump también aprovechó para vaticinar la pronta caída del régimen en Cuba, calificándola como la “cereza del pastel” de su estrategia regional.

Siga leyendo: Estados Unidos amenaza con actuar militarmente en solitario contra el “narcoterrorismo” en Latinoamérica

*Con información de Europa Press

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida