Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeas

Luis Javier Suárez es en la actualidad el segundo jugador con más goles anotados en las principales ligas europeas (España, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos). Supera a estrellas de la talla de Kylian Mbappé, Lautaro Martínez o Erling Haaland. El colombiano debutó esta temporada en la Primeira Liga (máxima categoría del fútbol portugués) con el Sporting de Lisboa, club que pagó en un principio 20 millones de euros por él al Almería de España. Los lusitanos han pagado casi 4 millones de euros más a los españoles por los objetivos cumplidos por el samario. Entre ellos, clasificar a cuartos de final de Champions League, ser el goleador del torneo local, más de 20 titularidades y clasificación a la Liga de Campeones 2026/27. Suárez registró 28 dianas en 32 partidos. También brindó 7 asistencias. Su entrenador, Rui Borges, lo ha descrito como un “goleador hambriento con temperamento y mucho carácter”.

Solo lo supera Harry Kane

Por encima del cafetero solo se observa un nombre estelar: el inglés Harry Kane. El delantero del Bayern Múnich, compañero de Luis Díaz en el Gigante de Baviera, realizó una campaña soñada en la Bundesliga bajo las órdenes del belga Vincent Kompany. Kane marcó 36 goles en la liga alemana, 8 más que Luis Javier Suárez en el listado europeo de goleo. El atacante que llevará la batuta de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Norteamérica 2026 es, además, el favorito a quedarse con la Bota de Oro 2025/26 en el fútbol del Viejo Continente.

Por encima de Erling y Kylian

Sumando solo los goles ligueros, Luis Javier Suárez supera a Erling Haaland (Manchester City) y Kylian Mbappé (Real Madrid). Si bien ambos atacantes tienen más goles que Suárez en la temporada general (Suárez 37, Haaland 38 y Mbappé 41), en el campeonato local de cada uno, Luis Javier le saca ventaja a los 24 del francés y los 27 del noruego. Hay que recordar que esto puede cambiar, pues al delantero del City aún le queda un partido ante Aston Villa por Premier League, y a Mbappé le falta un compromiso contra Athletic Club de Bilbao. Mientras que Suárez ya culminó su participación en la liga de Portugal , razón por la cual le pueden igualar.

No hizo extrañar a Gyokeres

Luis Javier arribó a Lisboa con una mochila bastante pesada: debía reemplazar a Vyctor Gyokeres, delantero sueco que fue goleador y campeón con Sporting en las últimas dos campañas. El escandinavo partió a Londres para ser parte del Arsenal (campeón de la Premier League), y el señalado para reemplazarlo era Luis Suárez. “Miramos al presente, no al pasado. Luis lo ha hecho muy bien y ha vuelto a jugar un partido magnífico, en el que ha ayudado mucho al equipo”, dijo Rui Borges en septiembre de 2025, cuando le preguntaron si el samario dejó en el olvido a Victor. Suárez no hizo sentir la ausencia de Gyokeres. El colombiano convirtió 26 goles dentro del área, 2 afuera de ella, 2 goles de cabeza, 7 de pierna izquierda y 18 de pierna derecha. Marcó solo un gol de penal, además de dar 6 asistencias. Su calificación promedio fue de 7.4 según Sofascore.

¿cómo está la pelea por la bota de oro?