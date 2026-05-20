¿Monta en bicicleta? Encicla estrenó punto y ahora está en las dos terminales terrestres de Medellín

Desde la nueva estación se podrá hacer conexión directa con la estación Caribe del metro de Medellín, así como con sus rutas integradas y sus buses alimentadores , y una vez esté listo con el Metro de la 80.

Las comunidades más beneficiadas con este nuevo punto de EnCicla son Castilla, Robledo, Caribe , y a los habitantes de otros barrios aledaños como Tricentenario o Francisco Antonio Zea también les quedará fácil acceder al servicio.

Y es que, tras más de 15 años de haberse inaugurado el programa, por fin cada una de las terminales terrestres de la capital antioqueña tiene su propia estación de bicicletas para que las personas puedan movilizarse de manera gratuita.

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá anunció la puesta en funcionamiento de la nueva estación Terminal del Norte de EnCicla , que quedó ubicada justo sobre la carrera 65, en la zona noroccidental de Medellín.

“Esta nueva estación consolida nuestro sistema de movilidad activa del Valle de Aburrá, ENCICLA es gratuito, lo seguimos cuidando y estamos mejorando la experiencia del ciudadano, para que sea más fácil y útil para los ciudadanos”, dijo Paula Andrea Palacio, directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Son los mismos habitantes de comunas como Robledo y Doce de Octubre quienes, a lo largo de los años, habían pedido que se instalara otra estación de EnCicla en el norte de la ciudad, más específicamente en la Terminal del Norte, que es un punto de referencia en el que confluyen cantidad de rutas intermunicipales.

“A mí personalmente me es de mucha utilidad este nuevo punto de EnCicla porque vivo cerca a la Terminal, y para ir a mi trabajo o a cualquier destino acá en el norte se me hace más fácil y más rápido”, dijo Esteban Ríos, habitante de Robledo.

Cabe recordar que la estación Terminal del Sur se inauguró en 2024, y de ahí hasta la fecha se han instalado otras 4 estaciones, incluyendo esta de la Terminal del Norte.

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En cuanto a las demás estaciones, el Amva confirmó que más del 72% de estas han sido restauradas e intervenidas con un mantenimiento que incluye: la reparación estructural y mecánica, la renovación del cableado y de los sistemas de energía, y el mejoramiento estético de los pisos.

Lo que pretende la entidad es que a finales de 2026 el 100% de las estaciones de EnCicla estén con el mantenimiento al día.