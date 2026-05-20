Gustavo Petro admite injusticias en remezón de la cúpula de la Fuerza Pública: “no sé si saqué a los que había que sacar”

A algo más de dos meses para dejar el cargo de presidente, Gustavo Petro realizó su propio balance y admitió errores a la hora de hacer cambios en las cúpulas del Ejército y la Policía.

El mandatario reconoció sus culpas en una entrevista con Noticias Caracol. Ante este medio habló de los remezones que se han presentado en su mandato respecto a los altos oficiales de la Fuerza Pública en Colombia.

“Yo no sé si saqué a todos los que había que sacar; yo creo que cometimos injusticias y que dejamos gente que debíamos sacar”, confesó el mandatario.

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Respecto a las razones de los cambios, el mandatario insinuó una complejidad institucional que dificulta el tomar decisiones. “Yo no conocía el mundo interior del Ejército o de la Policía y es un mundo complejo, pero veo los hechos”, afirmó.

Estas declaraciones del mandatario se dan en medio de la controversia que han generado los constantes cambios que ha hecho el presidente en su cúpula militar y de la Policía. Desde que asumió el poder el 7 de agosto de 2022, han salido casi 100 oficiales de estas instituciones.

El primer revolcón se dio justamente a su llegada a la Casa de Nariño donde el mandatario ordenó la salida de 24 oficiales de la Policía, 16 del Ejército, 6 de la Fuerza Aérea y 6 almirantes de la Armada. Esta primera sacudida implicó un total de 52 cambios.