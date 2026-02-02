x

Conozca la cifra histórica de goles a la que llegó Luis Suárez en Europa y ahora el récord al que le apunta

Vive un momento estelar en el fútbol europeo: suma 25 goles en esta temporada y va por la marca histórica de los colombianos en Europa.

  • Luis Suárez atraviesa un momento brillante en Europa. FOTO: GETTY
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

02 de febrero de 2026
El presente goleador de Luis Javier Suárez atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y mantiene en vilo a los aficionados de la Selección Colombia. El delantero samario no se cansa de marcar diferencias en el fútbol europeo y, partido tras partido, sigue escribiendo su nombre en las estadísticas del Sporting de Lisboa y del balompié colombiano en el Viejo Continente.

En la más reciente jornada de la liga portuguesa, Suárez fue decisivo en la victoria del conjunto lisboeta, al anotar el gol que selló el triunfo y le permitió a su equipo sumar tres puntos fundamentales en la fecha 20 del campeonato. Gracias a ese resultado, el Sporting se mantiene en la pelea por los primeros lugares de la tabla de posiciones, ubicándose en el segundo puesto con 51 unidades, a solo cuatro puntos del Porto, actual líder del torneo.

La anotación del colombiano llegó de manera dramática, al minuto 90+6 del compromiso frente a Nacional, y no fue un gol más. Con ese tanto, Suárez alcanzó los 25 goles en la presente temporada europea, una cifra que lo convierte en el primer futbolista colombiano en cinco años en llegar a ese registro en una misma campaña en el Viejo Continente. Un dato que dimensiona el impacto de su rendimiento y la regularidad que ha mostrado durante toda la temporada.

El delantero samario ahora está muy cerca de alcanzar una marca que ningún colombiano ha logrado en los últimos nueve años: igualar o superar los 30 goles en una sola temporada europea. Con varios meses de competencia aún por delante, Suárez se perfila como un serio candidato a romper ese techo histórico y a sumarse a un grupo muy selecto de artilleros cafeteros que dejaron huella en Europa.

Desde su llegada al Sporting de Lisboa, Luis Javier Suárez se ha consolidado como la principal referencia ofensiva del equipo. Su capacidad para definir dentro del área, su movilidad constante, el sacrificio en la presión y su eficacia frente al arco lo han convertido en una garantía de gol para el conjunto portugués. Su evolución ha sido determinante en el funcionamiento colectivo del Sporting, que encuentra en el colombiano a un delantero confiable en los momentos clave.

El impacto de su campaña no se limita únicamente a su club. Su rendimiento lo pone en el radar de la Selección Colombia y lo posiciona como un firme candidato para pelear un lugar en la convocatoria de cara al Mundial 2026. En un contexto donde el combinado nacional busca variantes ofensivas y goleadores en buen momento, los números de Suárez hablan por sí solos.

En la historia del fútbol colombiano en Europa, Radamel Falcao García sigue siendo el máximo referente en materia goleadora. El ‘Tigre’ ostenta el récord de mayor cantidad de goles en una sola temporada europea, con 36 anotaciones, además de registros destacados como 34 goles en la campaña 2012-13 y 30 en la 2016-17. Detrás de él aparecen nombres importantes como Jackson Martínez, quien marcó 32 goles en la temporada 2014-15, y Alfredo Morelos, que alcanzó la barrera de los 30 tantos en una campaña.

Con 25 goles y una temporada aún en desarrollo, Luis Javier Suárez está cada vez más cerca de escribir su propio capítulo en esa lista de históricos. Si mantiene su actual nivel, el samario no solo seguirá ilusionando a los hinchas del Sporting, sino también a todo un país que sueña con verlo consolidarse como uno de los grandes goleadores colombianos en Europa y como una pieza clave en el camino hacia el Mundial 2026.

