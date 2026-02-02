x

Cayó en Antioquia alias Bairon, guerrillero enviado por Iván Mordisco desde el Cauca: ¿con qué misión vino?

Bairon integraba el componente armado del Frente 18 de las disidencias de las Farc, grupo que actualmente estaría bajo el mando de alias Ramiro. Aquí el reporte de las autoridades.

  Este es Bairon, de 24 años, quien presuntamente se desempeñaba como guerrillero raso del Frente 18 de las disidencias de las Farc. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
    Este es Bairon, de 24 años, quien presuntamente se desempeñaba como guerrillero raso del Frente 18 de las disidencias de las Farc. FOTO: Cortesía Policía de Antioquia
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Maria Fernanda Quejada Loaiza

Metro

02 de febrero de 2026
Alias Bairon, señalado como guerrillero raso de las disidencias de las Farc, de 24 años, habría sido enviado desde el departamento del Cauca a Antioquia con la misión de fortalecer el Frente 18 en la subregión del Norte. Su llegada al departamento, según la Policía de Antioquia, habría sido ordenada por alias Iván Mordisco y actualmente estaría bajo el mando directo de alias Ramiro, cabecilla principal de esta estructura armada en el departamento.

El hombre fue capturado en las últimas horas en la vereda Tinajas, zona rural del municipio de Ituango, durante un operativo conjunto de la Policía Nacional, el Ejército Nacional y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

De acuerdo con la Policía de Antioquia, alias Bairon integraba el componente armado del Frente 18, grupo que actualmente estaría bajo el mando de alias Ramiro. Su presencia en Antioquia hacía parte de una estrategia para reforzar a las disidencias, en medio de los operativos y la presión militar que enfrentan estas estructuras en el suroccidente del país.

El coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía de Antioquia, señaló que este no sería un caso aislado debido a las situaciones de orden público que se han reportado en el Cauca con drones y que vienen registrándose desde hace un año en el departamento, además afirmó que existen indicios de que más integrantes de las disidencias habrían sido enviados desde el Cauca hacia el departamento, con el objetivo de sostener estas estructuras armadas y ocultarlas dentro del territorio.

Le puede interesar: Atacaron la base militar de un municipio al Nordeste de Antioquia, ¿qué pasó?

Tenía instrucciones para llegar acá a apoyar, a orientar situaciones delictivas. Sabemos que el departamento del Cauca ha sufrido bastantes situaciones de orden público con la utilización de drones”, explicó el comandante.

Alias Bairon tendría una trayectoria criminal de cerca de tres años. En el procedimiento, las autoridades incautaron un fusil calibre 5.56, cuatro proveedores, 140 cartuchos y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares, material bélico avaluado en aproximadamente $30 millones.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por los delitos de fabricación, porte y tenencia de armas de fuego, así como por el uso ilegal de prendas de las Fuerzas Armadas.

Lea más: Capturan a panameño con circular roja: alcalde Federico Gutiérrez denuncia “cumbre mafiosa” en Medellín

Otras capturas en Antioquia

A este resultado en Ituango se suman otros golpes recientes contra estructuras criminales en Antioquia. En el municipio de Betulia, suroeste del departamento, las autoridades ejecutaron una operación que permitió desarticular una red dedicada al microtráfico y afectar de manera directa su capacidad armada y de distribución.

El operativo se llevó a cabo en la madrugada del 30 de enero, en el barrio Nariño, tras labores de inteligencia, seguimiento y policía judicial adelantadas por la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN) de la Policía Nacional, con apoyo del Ejército Nacional. Durante la acción fueron capturados cuatro presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizada conocido como Los del 20 de Julio.

Entre los detenidos se encuentran alias Chicorio, señalado como cabecilla de la estructura; alias Toto, quien presuntamente coordinaba la venta de estupefacientes; alias Mono, encargado de la logística para la comercialización, y alias Soldo, quien cumpliría funciones de campanero y alerta dentro de la organización.

En el procedimiento, las autoridades incautaron una pistola calibre 9 milímetros, una escopeta calibre 12, un revólver calibre 38, munición de diferentes calibres, 50 gramos de clorhidrato de cocaína y tres teléfonos celulares, elementos que habrían sido utilizados para sostener las actividades ilegales de la estructura.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Seccional de Concordia y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

