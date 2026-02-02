x

Una Biblioteca, un fondo para Débora Arango y otras novedades del Mamm en su nueva dirección

El Museo de Arte Moderno de Medellín inicia el año con dos grandes novedades, una biblioteca especializada en arte contemporáneo y memoria institucional, y un fondo para promover la obra Débora Arango.

  • Por pedido de los visitantes, el museo también creará un espacio especial para niños dentro de la biblioteca. Estos son algunos de los proyectos de la nueva dirección del Mamm. FOTO Jaime Pérez.
Sara Kapkin
Sara Kapkin

Tendencias

02 de febrero de 2026
bookmark

Con la apertura del Fondo Débora Arango y la Biblioteca Mamm, el Museo de Arte Moderno de Medellín da los primeros pasos en el camino que abre su nuevo director, Rafael Tamayo Franco, quién asumió el cargo a principios del mes de diciembre.

El primero paso fue el Fondo, anunciado a mediados de diciembre, pues Tamayo Franco llegó al museo poco tiempo después del escándalo que suscitó el intento de venta de algunas de las obras más importantes de la artista, que están bajo la custodia del Mamm.

Viendo todo el movimiento e interés que había alrededor de las obras de Débora, y entendiendo también que las limitaciones del museo para ponerlas a circular son en gran parte financieras, decidió crear el fondo.

–Es una manera de invitar a la gente que está tan interesada en la obra de Débora, a que nos apoye. Con esto queremos acercarnos a los públicos y decirles que hagamos esto juntos –dice Rafael Tamayo.

Y aunque no va mucho tiempo, el fondo ha recibido donaciones desde $20.000 hasta $4.000.000. Con el recaudo, la idea es impulsar procesos de investigación, conservación, mediación y circulación de la obra.

Es una apuesta hacia el futuro, para que la voz de la maestra haga parte cada vez más importante de los debates contemporáneos, pero es una apuesta colectiva, pues invita a todos –personas, organizaciones e instituciones aliadas– a hacer su aporte para promover la obra. Finalmente Débora habla para todos.

Además del fondo, se esta definiendo el espacio expositivo de Débora en el museo. Se sabe que no será una sala exclusiva ni permanente, pero si de diálogo permanente con las exposiciones que se abrirán.

El segundo anuncio de la nueva dirección, fue la apertura de la Biblioteca Mamm, un espacio especializado en arte contemporáneo y memoria institucional con entrada libre, que funcionará lunes y sábados de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y martes a viernes de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

Rafael, que antes trabajó como director de la Red de Bibliotecas Públicas de Bogotá, identificó rápidamente que lo que alguna vez fue una sala de estudio, tenía todo para ser una biblioteca.

–La recepción ha sido muy bonita. El día que abrimos la puerta tuvimos 40 personas. –dice Tamayo.

La Biblioteca Mamm brinda acceso a una colección especializada que incluye libros, catálogos, revistas, publicaciones institucionales y materiales audiovisuales relacionados con exposiciones, curadurías y artistas. También cuenta con un archivo integrado por 19 fondos documentales sobre el desarrollo del arte local desde la fundación del museo en 1978 hasta la actualidad.

El paso que sigue es la oferta de educación no formal que incluye cursos, talleres y seminarios, que el museo anunciará este mes, pero que iniciarán a partir del mes de marzo.

