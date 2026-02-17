Luto en el microfútbol colombiano: murió el ‘mago’ Giovanni Hernández, referente nacional en este deporte

El fútbol de salón del país está de luto, pues la muerte del santandereano Giovanni ‘El Mago’ Hernández ha generado dolor en los amantes de este deporte, que lo recuerdan como uno de los campeones mundiales del país.
El deportista murió a los 54 años de edad tras luchar contra un cáncer. Hernández es recordado como uno de los mejores jugadores de fútbol de salón del país, un zurdo de gran dominio de balón, eterno capitán de la Selección Colombia y quien en su juego demostró talento y magia. Fue campeón del mundo con Colombia bajo la dirección de Manuel Sánchez, tras derrotar por penales a Bolivia, tras el empate 3-3 en el tiempo reglamentario.