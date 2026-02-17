¿Primera comunidad de therians en Antioquia? Convocatoria en Rionegro encendió el debate en redes

Una supuesta convocatoria que circula en redes sociales estaría promoviendo la creación de la primera comunidad “Therian” en Antioquia. El anuncio, que invita a un encuentro en el municipio de Rionegro, ha generado todo tipo de reacciones y avivó el debate; hay quienes se han ofrecido para conformar esta nueva comunidad y hay quienes tachan de “descabellada” tal situación.
La imagen difundida invita a las personas a acercarse al evento y a sacar el animal que llevan dentro para ser parte de esta nueva comunidad con mensajes como estos: “Convocatoria para conformar Primera comunidad Therians de Colombia” o “¿Con qué animal te identificas?”.
Además, promociona actividades asociadas a esta comunidad como el “1er Concurso de Salto Therian de Rionegro”, programado para el martes 17 a las 6:00 p. m., frente al Centro Comercial San Nicolás, en Rionegro.
