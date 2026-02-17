Congreso de Perú destituye al presidente interino José Jerí tras juicio político

El Congreso de Perú destituyó este martes al presidente interino José Jerí, por inconducta funcional y falta de idoneidad para ejercer el cargo tras un juicio político. Jerí, el octavo jefe de Estado peruano en 10 años, fue removido del cargo al que accedió como presidente del Congreso en octubre de 2025. “La mesa directiva declara la vacancia del presidente de la república”, anunció el jefe encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi. El parlamento elegirá el miércoles a un nuevo jefe del legislativo, quien automáticamente asumirá la presidencia interina de Perú hasta el 28 de julio.

Tras la votación en sesión extraordinaria, el Parlamento difundió dos comunicados oficiales confirmando la decisión contra el presidente interino José Jerí. En contexto: José Jerí, otro presidente peruano que sería destituido: va a moción de censura por contratación irregular En el primero, informó que el Pleno aprobó las mociones de censura contra quien ejercía simultáneamente la presidencia del Congreso y, de manera encargada, la presidencia de la República. Posteriormente, en un segundo pronunciamiento, la Mesa Directiva declaró la vacancia del cargo de presidente del Congreso y, en consecuencia, la vacancia de la Presidencia de la República. El Legislativo también precisó que la elección del nuevo titular del Congreso —quien asumirá automáticamente la jefatura del Estado de forma interina— se realizará el miércoles 18 de febrero a las 6:00 p. m., y que el plazo para presentar candidaturas vence este martes a la misma hora. Con esta decisión, Perú vuelve a enfrentar un relevo en el poder en medio de una prolongada crisis institucional.

¿Quién es José Jerí?

José Jerí, de 39 años, asumió la presidencia interina el 10 de octubre de 2025 tras la destitución de Dina Boluarte en un juicio político exprés. En ese momento se desempeñaba como presidente del Congreso, cargo que —según la Constitución peruana— lo habilitaba para asumir la jefatura del Estado. Se convirtió así en el octavo presidente de Perú desde 2016. Su gestión estuvo marcada por cuestionamientos y por al menos siete pedidos de censura impulsados por distintos bloques parlamentarios, que lo acusaban de “inconducta funcional y falta de idoneidad”. Sobre Jerí pesan dos investigaciones fiscales por presunto tráfico de influencias. La primera se abrió tras revelarse una reunión privada con un empresario chino que realiza negocios con el Estado. La segunda indaga su presunta intervención en la contratación de nueve mujeres en dependencias del Ejecutivo, luego de reuniones sostenidas en horarios nocturnos y días festivos.

El Pleno del Congreso aprobó las mociones de censura en sesión extraordinaria. FOTO: Agencia Xinhua.