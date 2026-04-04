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Johan Mojica brilló con el Mallorca en triunfo ante Real Madrid

El jugador vallecacucano jugó los 90 minutos contra el Merengue en la victoria de su equipo que complica al Madrid en sus aspiraciones por el título. ¿Cómo le fue al colombiano?

  • Johan Mojica, de 33 años, suma tres asistencias en 28 partidos disputados con el Mallorca esta temporada. FOTO: GETTY
    Johan Mojica, de 33 años, suma tres asistencias en 28 partidos disputados con el Mallorca esta temporada. FOTO: GETTY
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
04 de abril de 2026
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El Real Madrid puede haberse despedido de sus opciones de conquistar el título liguero tras perder 2-1 en su visita al Mallorca y mantenerse a 4 puntos del Barcelona, que este sábado visitará al Atlético de Madrid.

En caso de triunfo del líder azulgrana en el Metropolitano, la ventaja para los catalanes se disparará a los 7 puntos, a falta de solo ocho jornadas para el final.

Pese a que en teoría era una jornada propicia para que los blancos recortaran ventaja al Barça, el equipo de Álvaro Arbeloa no dio sensación en ningún momento de jugarse tres puntos trascendentales.

“Lo complicado es que los jugadores sepan entender que hoy sin (dar) el 200% no íbamos a ganar. Te despistas un momento, no ajustas bien, pierdes una marca, no la sigues y te cuesta un gol”, resumió el técnico blanco.

Sólo así se entiende la tranquilidad con la que Manu Morlanes abrió el marcador poco antes del descanso, teniendo tiempo de controlar y preparar su remate en el interior del área madridista (41’).

Cuando empató el brasileño Militao a dos minutos para el final del tiempo reglamentario (88’) y podía suponerse que el Real Madrid iría a por la victoria, llegó el tanto del delantero kosovar Vedat Muriqi que dio la victoria definitiva a los insulares (90+1).

La reaparición del central brasileño, tras cuatro meses lesionado, es una de las pocas notas positivas para el Real Madrid, que también pudo contar de inicio con Kylian Mbappé por primera vez desde su lesión de rodilla en febrero, aunque el delantero francés no estuvo acertado de cara al arco rival, pese a gozar de tres ocasiones bastante claras (23’, 25’ y 55’).

Sólido partido de Johan Mojica

El lateral izquierdo de la Selección Colombia formó parte de la formación inicial del RCD Mallorca en lo que terminaría siendo una jornada histórica para el club.

Junto a Pablo Maffeo, Martin Valjent, y Omar Mascarell, formaron los cuatro defensores del fondo que, con el apoyo del arquero Leo Román, brindaron seguridad ante la embestida del ataque madridista, compuesto por jugadores como Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Brahim Diaz, Arda Guler y Jude Bellingham.

Mojica tuvo un partido correcto. En el primer tiempo se emparejó con Brahim Díaz, quien alternó la posición de extremo por derecha en ocasiones con Arda Güler. También hubo un par de lanzadas al ataque del lateral inglés del Madrid, Alexander Arnold; lo cierto es que ninguno de estos 3 jugadores logró superar en los mano a mano al colombiano. Para el segundo tiempo lidió con el argentino Franco Mastantuono, quien también sucumbió ante el orden táctico de Johan.

El caleño jugó los 90 minutos, dio 24 pases correctos de 33 (73% de precisión), tocó el balón en 47 oportunidades, le cometieron una falta, recuperó una posesión, interceptó 2 pases y ganó las dos veces que se barrió en el piso. La Liga le dio un 7.0 de calificación.

Fue un partido tranquilo para la defensa del Mallorca, a excepción de un tramo en el primer tiempo donde Mbappé logró deshacerse de la marca del lateral Pablo Maffeo y rematar a puerta; allí apareció la figura del guardameta Leo Román. El Madrid solo pudo romper el cero con la pelota parada, sin embargo, no le alcanzó y el equipo dirigido por Martín Demichelis se quedó con los 3 puntos, resultado que sirve para salir de la zona del descenso y apagar un poco la esperanza liguera del Real Madrid.

Lea también: Persistencia de Luis Díaz llevó al Bayern Múnich a remontar el marcador ante Friburgo y ganar el partido

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