Persistencia de Luis Díaz llevó al Bayern Múnich a remontar el marcador ante Friburgo y ganar el partido

El Bayern Múnich con Luis Díaz en la titular y de un gran partido, sobre todo en el segundo tiempo y en los minutos de reposición, logró una importante victoria 2-3 en su visita al Friburgo por la fecha 28 de la Bundesliga. Tras un primer tiempo sin goles, y con una opción de Luis Díaz que por poco y abre el marcador, las celebraciones y mejores acciones quedaron reservadas para la segunda parte. Díaz, quien fue el que más insistió en el segundo tiempo, sacó figura al arquero Noah Atubolu, ahogando el grito de gol del colombiano que lo buscó por todos los medios. Lucho le hizo la vida imposible a la defensa de Friburgo que buscó por todos los medios bloquear al colombiano, que casi marca de chilena y tuvo otra acción de gran factura que el arquero rival alcanzó a despejar.

Además de ser titular, el Guajiro estuvo durante todo el partido y fue uno de los que más insistió en el segundo tiempo, cuando su equipo se fue abajo 2-0 para buscar el descuento y la remontada, que, finalmente se dio para la victoria 2-3 en un partido épico del colombiano. En la Bundesliga el colombiano ajusta 15 goles y 11 asistencias, con un promedio de 7.7 de calificación por sus excelentes presentaciones con el Bayern Múnich. Ante la ausencia del goleador Harry Kane por lesión el colombiano se echó al hombro la carga del Bayern y ayudó para que sus compañeros no bajaran los brazos en busca de la remontada.

Los goles de la victoria de Bayern Múnich ante Friburgo

El primero en abrir el marcador fue el local a través de Johan Manzambi, a los 46 minutos para irse adelante 1-0. Luego, en el minuto 71, Lucas Holer aumentó el marcador para el Friburgo, aprovechando un error del arquero Neuer. Pero el Bayern no se quería irse perdedor y siguió insistiendo, hasta que, en el minuto 81, Tom Bischof descontó para el visitante. Luego, en el tiempo de descuento, otra vez Tom Bischof marcó, a los 90+2, para igualar las acciones, a pocos minutos del final del compromiso. Pero faltaba más y a los 90+9, el turno fue para Lennart Karl quien marcó para la victoria del Bayern que se mantiene como líder con 73 puntos, y una amplia cifra de victorias 23, con cuatro empates y una sola derrota en la Bundesliga. Bayern se mantiene líder solitario del torneo con 73 puntos seguido por Borussia Dortmund, que tiene 61 unidades y juega a las 11:30 de la mañana, hora de Colombia.

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