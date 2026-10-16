La UEFA podría expulsar de 7 a 10 años al Manchester City de sus competiciones

Manchester City sigue estando en el ojo del huracán tras ser declarado culpable de 115 cargos por una comisión independiente de Inglaterra el pasado 29 de septiembre después de años de investigación. El conjunto “SkyBlue” es apuntado, principalmente, por falsificar cuentas bancarias para recibir dinero directo del estado de Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos), algo que no está permitido por las reglas del Fair Play Financiero que empezó a utilizarse en la década pasada desde la UEFA.

El club también fue declarado culpable por parte de la Premier League, liga en la que participa y ha sido amplio dominador en los últimos años junto al Arsenal y Liverpool. El equipo que hoy dirige Enzo Maresca cosechó la mayoría de sus triunfos con Pep Guardiola, entrenador que los llevó a ser campeones de la UEFA Champions League por primera vez en 2023, cuando le ganaron la final al Inter de Milán en la final de Estambul. El City ha sido uno de los equipos protagonistas de la Liga de Campeones en los últimos 15 años.

La compra del equipo por parte del Abu Dhabi United Group for Development and Investment (ADUG) fue un antes y un después para el equipo celeste de Manchester. Sus grandes fichajes lo hicieron uno de los clubes más competitivos del mundo, metiéndose de lleno en el fútbol de élite, ganando los mejores torneos y consiguiendo enamorar a miles con su fútbol; sin embargo, todo esto se dio mientras infringían las leyes del juego limpio en las arcas financieras que deben cumplir los clubes europeos.