Manchester City y la Era de los Clubes Estado: ¿Poder, Gloria o Fair Play?

El Manchester City regresa a la acción este domingo, tras el receso por las fechas FIFA, periodo en el cual el club “Citizen” no la pasó bien. Esto debido a que, justamente, el 29 de septiembre, la Premier League le dio la razón a una comisión disciplinaria que acusa al equipo inglés de ser culpable de 115 casos que tienen que ver, en su mayoría, con el falseo de cuentas desde la temporada 2009/10 hasta la 2017/18, años en los que el City se convirtió en equipo élite.
Los ojos del mundo futbolero tienen en la mira al Manchester City, algunos sin ningún interés de por medio, solamente por ver cuál será la decisión final y los castigos en un caso de un equipo que infringió el Fair Play Financiero, falsificó ingresos, recibió capital de estado (Emiratos Árabes Unidos) y nunca quiso cooperar con la Premier League o con la UEFA, un gesto que para estas instituciones es más grave que las mismas faltas cometidas.
Justamente, este domingo los “SkyBlues” visitan al Liverpool en Anfield Road (10:30 a.m./ESPN y Disney+) y se espera que el trayecto hacia el estadio sea todo un “infierno” para los dirigidos por Enzo Maresca, debido a que los “Reds” son uno de los equipos que más se vio afectado por el “doping financiero” de una institución con la que peleó de tú a tú en la última década.
Por ejemplo, en la temporada 2018/19, el City, que en aquel entonces era dirigido por Pep Guardiola, ganó la Premier League con 98 puntos, uno más que el Liverpool, que quedó con 97.
Según el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, lo que suceda con el Manchester City después de esto es un precedente que marcará un antes y un después en la mejor liga del mundo, ya que para el mandatario será “la decisión más importante en la historia de la Premier League”.