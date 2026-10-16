Las viviendas turísticas crecen 24 veces más que los alojamientos tradicionales en Colombia

La oferta de alojamiento turístico en Colombia está cambiando a un ritmo que plantea nuevos desafíos para la hotelería tradicional. Entre 2019 y agosto de 2026, el número de viviendas turísticas registradas en el país aumentó 561,9%, mientras que los establecimientos de alojamiento crecieron 23,1%. Esta diferencia coincide con un periodo de deterioro de los ingresos, la ocupación y el empleo en los hoteles. El fenómeno quedó documentado en el Informe Trimestral de Dinámica Sectorial: Turismo, realizado por Corficolombiana. En el apartado sobre el comportamiento reciente de la actividad, la firma señala que las viviendas turísticas “captaron la mayor parte del auge del turismo en los últimos años”, aunque advierte que esta modalidad ya comienza a mostrar señales de moderación durante 2026. Las cifras del Registro Nacional de Turismo permiten dimensionar la transformación. El número de viviendas turísticas pasó de alrededor de 11.000 en 2019 a cerca de 74.000 en agosto de 2026. En contraste, los establecimientos de alojamiento tradicionales aumentaron de aproximadamente 16.000 a 20.000 en el mismo periodo.

En otras palabras, mientras la oferta tradicional tuvo un crecimiento cercano a una cuarta parte, las viviendas turísticas multiplicaron varias veces su presencia en el mercado. La expansión de alternativas ofrecidas a través de plataformas como Airbnb ha ampliado las opciones para los viajeros y la competencia por captar la demanda de alojamiento. Sin embargo, el informe no atribuye el deterioro hotelero exclusivamente a esta competencia. También identifica el incremento de los costos laborales, la apreciación del peso colombiano y la evolución desigual del turismo nacional e internacional como factores que están presionando la actividad. Le puede interesar: Medellín fue el motor de Airbnb en Antioquia: generó $435.000 millones para anfitriones en 2025

Los ingresos hoteleros cayeron en 11 de las 12 regiones

El deterioro de los resultados de la hotelería se profundizó durante el segundo trimestre de 2026. Según Corficolombiana, los ingresos reales del sector cayeron 8,7% anual entre abril y junio, después de registrar contracciones de 3,6% en 2024 y 2,9% en 2025. La caída continuó en julio, cuando los ingresos reales disminuyeron 7,4% frente al mismo mes del año anterior. El comportamiento evidencia que las dificultades del negocio no se limitaron a un trimestre. El informe es explícito sobre la extensión geográfica de la caída: “La debilidad del negocio hotelero se ha generalizado”. Los ingresos disminuyeron en 11 de las 12 regiones analizadas, con la Amazonía como única excepción. Antioquia también estuvo entre las regiones afectadas, con una reducción de 8,7% en los ingresos reales hoteleros durante el segundo trimestre. Cartagena registró una de las mayores contracciones, de 14%, mientras que Bogotá presentó una caída de 12,3%. San Andrés tuvo una disminución de 11%, y la región Central, de 8%. Lea más: Gobierno endurece reglas para Airbnb, viviendas turísticas y hoteles con nuevo proyecto de decreto En el otro extremo, la Amazonía registró un crecimiento de 3,3%. La diferencia entre regiones muestra que el comportamiento de la hotelería no ha sido homogéneo, aunque el retroceso sí se extendió a casi todo el territorio nacional. La ocupación es otro de los indicadores que preocupa a la firma. El documento advierte que esta variable “se mantiene en mínimos de los últimos cinco años”, con dificultades especialmente marcadas entre los establecimientos medianos. Los hoteles con entre 101 y 150 habitaciones registraron la mayor reducción de ocupación entre los tamaños de alojamiento analizados: una caída de 4,2 puntos porcentuales en el segundo trimestre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. En los establecimientos con menos de 50 habitaciones, el descenso fue de 1,3 puntos porcentuales; en aquellos con entre 51 y 100 habitaciones, de 2,1 puntos, y en los de más de 150 habitaciones, de 2,3 puntos. Corficolombiana relaciona esta pérdida de ocupación con una menor actividad turística recreativa y con la reducción de la presencia tanto de huéspedes residentes como de no residentes. Por tanto, la presión sobre los hoteles no se limita al crecimiento de la oferta de hospedaje, sino que también está vinculada con la demanda efectiva de habitaciones.

Mayores costos laborales y un peso más fuerte presionan al sector

El deterioro de la actividad también se ha trasladado al mercado laboral. El personal ocupado en alojamiento cayó 5,3% anual en el segundo trimestre de 2026. Entre enero y julio, la reducción fue de 4,5% anual, según el informe. Al mismo tiempo, los costos salariales han aumentado. Corficolombiana calculó un incremento de 9,9% anual en los salarios reales del subsector durante el segundo trimestre, en un contexto marcado por el aumento de 23% del salario mínimo para 2026. La firma advierte que este ajuste tiene consecuencias particulares para una actividad intensiva en mano de obra. En sus perspectivas, señala que “el aumento de 23% en el salario mínimo impuso mayores costos sobre un subsector altamente intensivo en mano de obra”, lo que podría limitar su recuperación. A esa presión se suma la apreciación del peso colombiano. El documento calcula que la moneda se fortaleció 16% en el último año y 13,2% anual durante el segundo trimestre de 2026. Conozca también: Chocó pide no cancelar viajes para ver ballenas: temporada movería US$30 millones en el turismo del Pacífico Este comportamiento cambiario puede encarecer a Colombia para los turistas internacionales, pues reduce el poder adquisitivo de sus monedas frente al peso. A la vez, mejora la capacidad de compra de los colombianos en el exterior y puede incentivar los viajes internacionales, en lugar de los destinos nacionales. Los indicadores de movilidad muestran precisamente un comportamiento dispar. Mientras el flujo de pasajeros nacionales por vía aérea creció 3,5% anual en el segundo trimestre, el movimiento de pasajeros internacionales cayó 8,7%. Dentro de este último grupo, el flujo de extranjeros no residentes disminuyó 5,7%, mientras que el correspondiente a cruceros y colombianos no residentes se redujo 17,9%. El gasto de los visitantes extranjeros también mostró señales de debilidad. Las exportaciones colombianas de servicios turísticos, que reflejan los ingresos asociados a la demanda internacional, disminuyeron 0,7% anual en el segundo trimestre. Se trató de la primera contracción interanual desde la pandemia, aunque en el primer semestre todavía acumulaban un crecimiento de 4,7%. La firma considera que la apreciación del peso reduce la competitividad de Colombia frente a otros destinos latinoamericanos. En su análisis comparativo, el valor agregado de alojamiento y restaurantes del país permanecía por debajo del nivel de 2022, una situación que también se observaba en México, mientras que Chile y Perú habían superado ese punto de referencia. El contexto cambiario, la menor llegada de viajeros internacionales y el incremento de los costos se suman así a la competencia de las viviendas turísticas en un momento en el que los hoteles necesitan recuperar sus niveles de ocupación e ingresos.

La actividad podría seguir en terreno negativo hasta 2027

Las perspectivas de Corficolombiana indican que las dificultades del sector podrían prolongarse. Después de crecer 0,5% en 2025, la firma proyecta una contracción de 3,4% para el subsector de alojamiento y restaurantes en 2026 y una nueva caída de 0,3% en 2027. La estimación comprende el conjunto de alojamiento y restaurantes, no exclusivamente los hoteles. La firma explica que el deterioro de la actividad de alojamiento no alcanzaría a ser compensado por el crecimiento de los restaurantes. Puede leer: Pulso en el sector turístico: nuevo proyecto de decreto enfrenta a hoteles, Airbnb y viviendas turísticas Además de los costos laborales, la competencia de las viviendas turísticas y el efecto del peso apreciado, el análisis incorpora el impacto temporal del terremoto sobre la afluencia de visitantes a regiones afectadas, entre ellas el Eje Cafetero, Valle del Cauca y Chocó. En su balance, Corficolombiana resume el panorama al afirmar que “el subsector se mantendría en terreno negativo en los próximos años”. El crecimiento de las viviendas turísticas, por tanto, ocurre en medio de una transformación de la oferta de alojamiento y de una coyuntura en la que la hotelería tradicional enfrenta dificultades simultáneas por el lado de los ingresos, la ocupación, el empleo y los costos. Aunque el ritmo de expansión de las viviendas turísticas comienza a moderarse, la firma no anticipa una recuperación rápida del conjunto del sector.

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