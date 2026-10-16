Por quiebra, Presto se va a liquidación y busca comprador para evitar el cierre de sus restaurantes

La cadena de restaurantes Presto, reconocida por sus hamburguesas en Colombia, entró en liquidación judicial luego de incumplir los compromisos de su acuerdo de reorganización empresarial.
La Superintendencia de Sociedades ordenó terminar ese proceso y abrir la liquidación de Franquicias y Concesiones S.A.S., sociedad propietaria de la operación, con domicilio en Bogotá.
La decisión quedó en firme el 13 de octubre de 2026, después de que la apoderada de la compañía solicitara la liquidación el 30 de septiembre. La medida se tomó ante las dificultades financieras de la empresa, reflejadas en la disminución del flujo de caja y los retrasos en el pago de los gastos de administración.
Sin embargo, la liquidación no significa que los establecimientos deban cerrar de inmediato. Mónica Macías, designada como liquidadora por la Superintendencia de Sociedades, busca vender la empresa para preservar la operación y evitar el cierre de los puntos de venta.
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