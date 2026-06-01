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Con el regreso de Mayra Ramírez, la Selección Colombia se alista en Cali para el duelo ante Uruguay

Las jugadoras convocadas por Ángelo Marsiglia se medirán ante Uruguay y Paraguay, el primer duelo como locales y luego viajan a Asunción. ¿Qué necesitan para clasificar al Mundial de Brasil 2027?

  • La delantera colombiana Mayra Ramírez regresa a la Selección Colombia tras superar una lesión de rodilla que le dejó por fuera de las canchas por varios meses. FOTO GETTY
    La delantera colombiana Mayra Ramírez regresa a la Selección Colombia tras superar una lesión de rodilla que le dejó por fuera de las canchas por varios meses. FOTO GETTY
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 4 horas
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La Selección Colombia femenina que dirige Ángelo Marsiglia ya inició su concentración en Cali para preparar lo que será el duelo del viernes, en el Pascual Guerrero ante Uruguay, por la clasificación al Mundial de Brasil 2027.

La gran novedad de la convocatoria es el regreso de la delantera Mayra Ramírez, quien ya se recuperó de la lesión que la sacó desde 2025 y ahora vuelve para retomar la competencia con la Selección en busca de la clasificación al Mundial.

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Las primeras en llegar a la concentración este domingo fueron Katherine Tapia, Lorena Bedoya, Catalina Pérez, Michelle Vásquez, Wendy Bonilla, Ilana Izquierdo, Gaby Rodríguez, Ángela Barón y Yirleidis Quejada.

Este lunes eran esperadas las otras 10 jugadoras para seguir complementando la nómina de las convocadas por Marsiglia para el partido del viernes, a las 6:00 de la tarde, en el Pascual Guerrero, ante Uruguay que podría confirmar a las colombianas en el Mundial de Brasil 2027.

Las últimas en llegar serán precisamente las jugadoras de Inglaterra: Mayra, Jorelyn Carabalí y Manuela Vanegas, quienes tuvieron competencia el fin de semana.

¿Qué necesita Colombia para clasificar de manera directa al Mundial de Brasil?

Actualmente, la Selección Colombia femenina se encuentra en uno de los dos cupos directos para el Mundial de Brasil, ya que es segunda con 14 puntos, los mismos que Argentina, que es primero, por mejor diferencia de gol.

La idea de las cafeteras es ganarle a Uruguay y así consolidarse como clasificadas, ya que Venezuela, Chile, Ecuador, Paraguay y Perú, no la podrían alcanzar y por ello, aseguraría su cupo en el Mundial.

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Colombia se mide en casa ante Uruguay y visita a Paraguay. Si logra los seis puntos, haría 20, pero sumando uno más en las dos fechas de este cierre de la eliminatoria, se aseguraría en Brasil 2027.

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En esta fecha, Chile se mide a Ecuador, Bolivia ante Paraguay, y Argentina contra Perú.

En la tabla, las opciones son para Argentina y Colombia, con 14 unidades, seguida de Venezuela con 11 puntos, pero solo un partido por disputar. Chile con 10 puntos (un solo juego por disputar), Ecuador con 8 y se medirá a Chile y Argentina.

Y con opciones matemáticas, pero dependiendo de otros resultados aparecen Paraguay y Perú con 7 puntos, y dos juegos por disputar ante (Bolivia y Colombia) y (Argentina y Bolivia), respectivamente.

Las convocadas por Ángelo Marsiglia

Ana María Guzmán, Palmeiras

Ángela Barón, HAC Femines

Catalina Pérez, Racing Club

Daniela Arias, SAn Diego

Daniela Montoya, Gremio

Daniela Caracas, Espanyol

Gabriela Rodríguez, Cruzeiro

Greicy Landázuri, Palmeiras

Gisela Robledo, Corinthians

Ilana Izquierdo, San Luis

Jorelyn Carabalí, Brighton

Katherine Tapia, Palmeiras

Leicy Santos. Washington

Lorena Bedoya, Cruzeiro

Linda Caicedo, Real Madrid

Luisa Agudelo, Deportivo Cali

Manuela Vanehas, Brighton

Mayra Ramírez, Chelsea

Marcela Restrepo, Monterrey

Maithé López, Vancouver

Michael Vásquez, Deportivo Cali

Wendy Bonilla, Pumas

Yirleidis Quejada, Pachuca

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