Esta fue la marca que impuso de invicta la arquera Luisa Agudelo con Colombia en el Sudamericano Sub 20 en Paraguay

La arquera Luisa Agudelo Morelo quien se dio a conocer en el mundo del fútbol femenino en el Mundial Sub 17, tras ser una de las figuras de Colombia, junto a Linda Caicedo, en el subtítulo logrado en La India, sigue siendo una referente y logrando marcas importantes en su carrera.
En el actual Sudamericano Sub 20 que se disputa en Paraguay, la arquera caleña formada en la Escuela Carlos Sarmiento Lora y la escuela de fútbol para arqueros Guardianes del Arco logró mantener su arco en cero durante 360 minutos.
Esto le permitió convertirse en la primera arquera colombiana en la historia del torneo en terminar toda la fase inicial sin recibir goles en los cuatro partidos disputados.