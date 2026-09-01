DIM y Nacional tienen hoy a los mejores sub-20 de la Liga Betplay; conozca quiénes son

Históricamente, el fútbol colombiano ha contado con jugadores jóvenes que se destacan en los equipos de la primera división, y este segundo semestre de 2026 no es la excepción. Ya se nota el recambio de una generación dorada que tuvo en Norteamérica, quizá, su último Mundial.
Los futbolistas formados en la cantera que elevan el nivel del plantel profesional siempre son motivo de orgullo para la afición. Los dos equipos tradicionales de Antioquia, Independiente Medellín y Atlético Nacional, son los que mejor han trabajado esa incorporación de juveniles durante los últimos dos años y esta temporada mantienen la tendencia.