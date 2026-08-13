¡Cada minuto cuenta! Así avanzan las horas clave para encontrar sobrevivientes tras el terremoto

Tras el terremoto de magnitud 7,4, registrado el 10 de agosto de 2026 y con epicentro en Chocó, las primeras 72 horas son consideradas un periodo clave para la búsqueda y rescate de sobrevivientes, según han señalado expertos.

En Colombia, este margen de tiempo ha concentrado las labores de los organismos de socorro, que mantienen operativos ininterrumpidos con equipos provenientes de distintas regiones del país y apoyo internacional. En medio de estas acciones, los rescatistas ya han logrado encontrar con vida a algunas personas.

Entre esos rescates dados entre la noche del miércoles y la madrugada de este jueves está el de Zeus, un perro que fue salvado por la labor conjunta entre bomberos locales y el reconocido cuerpo de socorristas de México, Los Topos.

Este reconocido grupo, que recientemente también estaba aportando en la tragedia ocurrida en Venezuela, llegó el día de ayer, miércoles 12 de agosto, a territorio vallecaucano, donde, una vez estando allí, comenzó las labores de búsqueda en medio de las edificaciones caídas.