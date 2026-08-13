Odinsa avanza hacia Grupo Argos Asset Management con crecimiento financiero y de infraestructura

Odinsa inició su proceso de evolución hacia Grupo Argos Asset Management, con el objetivo de convertirse en el único gestor de activos del Grupo Empresarial Argos y concentrar la generación de oportunidades de inversión y atracción de capital mediante verticales especializadas en infraestructura.
La compañía cerró el primer semestre de 2026 con un desempeño financiero positivo. Entre enero y junio registró ingresos por $188.018 millones, un crecimiento de 18% frente al mismo periodo de 2025.
El Ebitda alcanzó $133.235 millones, con un aumento de 32%, mientras que la utilidad neta llegó a $118.491 millones, lo que representa un incremento de 36% frente al año anterior.