Video | Locura por Mohamed Salah en Turquía; así recibieron al nuevo jugador del Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah, libre desde su salida del Liverpool, llegó este miércoles a Estambul acompañado de una gran expectación para comprometerse con el club turco Trabzonspor.
El jugador de 34 años aterrizó alrededor de las 09h00 GMT en el aeropuerto Atatürk de Estambul, antes de ser recibido en el exterior por cientos de aficionados enloquecidos, constataron periodistas de la AFP.
“Vengo directamente del trabajo, trabajo de noche y estoy listo para encadenar una segunda noche en vela por Mohamed Salah”, declaró a la AFP Abdul Kerim Yervan, un hincha del Trabzonspor, junto a una pancarta que calificaba al egipcio de ‘regalo de Alá’.
“Modo Salah activado”, había escrito antes en X el Trabzonspor, compartiendo fotos del jugador a bordo de un avión privado con la camiseta azul y granate del equipo del mar Negro.