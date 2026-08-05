Video | Locura por Mohamed Salah en Turquía; así recibieron al nuevo jugador del Trabzonspor

La estrella egipcia Mohamed Salah, libre desde su salida del Liverpool, llegó este miércoles a Estambul acompañado de una gran expectación para comprometerse con el club turco Trabzonspor. El jugador de 34 años aterrizó alrededor de las 09h00 GMT en el aeropuerto Atatürk de Estambul, antes de ser recibido en el exterior por cientos de aficionados enloquecidos, constataron periodistas de la AFP. “Vengo directamente del trabajo, trabajo de noche y estoy listo para encadenar una segunda noche en vela por Mohamed Salah”, declaró a la AFP Abdul Kerim Yervan, un hincha del Trabzonspor, junto a una pancarta que calificaba al egipcio de ‘regalo de Alá’. “Modo Salah activado”, había escrito antes en X el Trabzonspor, compartiendo fotos del jugador a bordo de un avión privado con la camiseta azul y granate del equipo del mar Negro.

El club de Trebisonda (noreste), clasificado para la ronda de play-offs de la Liga Europa, anunció el martes que había iniciado “negociaciones” con la superestrella egipcia, que dejó el Liverpool tras nueve temporadas repletas de títulos y de goles. Salah debe pasar un reconocimiento médico el miércoles en Estambul antes de volar hacia Trebisonda al final del día. El atacanten, que va a firmar un contrato de dos temporadas, una de ellas opcional, percibirá 17 millones de euros (19,6 millones de dólares) al año, según varios medios turcos.

Coronado campeón de Turquía por última vez en 2022, el Trabzonspor es el único club que planta cara a Galatasaray, Fenerbahçe y Besiktas, los tres grandes de Estambul. Salah llega con el estatus de leyenda con la selección egipcia (68 goles en 121 partidos), que alcanzó los octavos de final del Mundial 2026, y del Liverpool, con 257 goles y 123 asistencias en 442 partidos en todas las competiciones. Fichado de la Roma en 2017, el ‘Rey egipcio’, como se le apoda en Inglaterra, firmó sin embargo una última temporada muy alejada de sus estándares habituales, sin que su popularidad se viera mermada en las orillas del Mersey y del Nilo.

¿Con cuáles jugadores compartirá equipo Salah?

El conjunto turco cuenta también con jugadores de alto nivel que dejaron huella en el fútbol europeo de élite, como el arquero de Camerún André Onana, quien supo atajar en el Ajax de Ámsterdam, Inter de Milán y Manchester United. El capitán del equipo es el veterano defensor montenegrino, Stefan Savic, que en el Atlético de Madrid se convirtió en leyenda. Ya en el frente de ataque, el ucraniano Ruslan Malinovskyi, que figuró en el Atalanta de Italia, será una de las herramientas del equipo. Por los costados contará con dos referentes de la selección de Cabo Verde, equipo revelación del Mundial. Por la derecha estará Kevin Pina, y más adelante, Salah encontrará un socio en Sidny Lopez Cabral, quien marcó el mejor gol del Mundial. El debut del conjunto “Bordo-Celeste” será el próximo sábado 15 de agosto contra el Kasimpasa en la primera fecha de la Liga de Turquía. Lea también: La Selección Colombia ya tiene rival para amistoso de octubre Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .