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Amaranto Perea felicitó al árbitro del Tolima vs. DIM por darle continuidad al juego

El entrenador del Medellín, Luis Amaranto Perea, habló en rueda de prensa de la rotación y felicitó al árbitro Carlos Ortega

  • Luis Amaranto Perea lleva un pleno de puntos en la Liga Betplay. FOTO: Juan Antonio Sánchez
    Luis Amaranto Perea lleva un pleno de puntos en la Liga Betplay. FOTO: Juan Antonio Sánchez
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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Deportes Tolima e Independiente Medellín fue un duelo lleno de velocidad e intensidad, algo que no es muy habitual en el fútbol colombiano , principalmente porque los árbitros le dan “manejo” con constantes pausas debido a faltas y demás. Esta continuidad del juego ayuda a que los equipos en cancha puedan plasmar sus ideas de mejor manera, algo que destacó Amaranto Perea en rueda de prensa posterior al compromiso que le dio la victoria al rojo por 3-2 ante los “Pijaos”.

"No es nada fácil hacer pleno, hemos sido contundentes. Creo que somos un equipo complicado porque hasta en desventaja hemos sido peligrosos", afirmó Perea.

En cuanto al juez central, Carlos Ortega, dijo: "quiero aprovechar para felicitar al árbitro, nuestro fútbol necesita ritmo de juego, que la pelota esté rodando constantemente. Más allá de que a nosotros nos perjudicó alguna acción, nos favoreció que se juegue".

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Jeison Medina, que lo acompañó al encuentro con los medios, reconoció su comodidad en el esquema del equipo, además de coincidir con el técnico urabaense en afirmar que el equipo es efectivo y le favorece en cualquier escenario. Medina destacó que son capaces de “crear, replegarse y jugar a la contra”.

Frente a otra constante en este inicio de campeonato para el DIM, la rotación de jugadores, también respondió el técnico del Poderoso. "A mí me gusta, la rotación en el fútbol de hoy se hace necesaria, no es un capricho. Hemos estado obligados por el desgaste que hemos tenido, además permite que aquel que juega poco sienta que tiene la posibilidad. Todos lo han hecho bien, eso mantiene la plantilla viva", puntualizó el estratega.

Amaranto culminó la rueda de prensa elogiando a sus jugadores, los cuales, según él, “se adaptan a cualquier circunstancia”. Fue enfático en un jugador, Agustín Martegani, el cual le sorprendió porque, tras varios meses de inactividad, está en óptimas condiciones para cumplir la función del volante mixto.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué Amaranto Perea elogió el arbitraje de Carlos Ortega tras el Tolima vs. Medellín?
Amaranto Perea destacó que el árbitro permitió un juego con mayor continuidad, evitando interrupciones constantes. Según el técnico, ese ritmo favorece que los equipos desarrollen mejor su propuesta futbolística, incluso si algunas decisiones arbitrales no beneficiaron al DIM.
¿Qué dijo Amaranto Perea sobre la rotación de jugadores en el DIM?
El entrenador aseguró que la rotación es una necesidad del fútbol actual y no una decisión tomada por capricho. Explicó que el desgaste físico del calendario obliga a administrar la plantilla y que esta estrategia también mantiene motivados a los jugadores con menos minutos.
¿Cómo describió Jeison Medina el estilo de juego del Medellín?
Jeison Medina afirmó que el equipo puede adaptarse a distintos escenarios del partido. Explicó que el DIM tiene capacidad para generar juego ofensivo, defender cuando es necesario y aprovechar los contraataques.
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