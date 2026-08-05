Autoridad ambiental impone medida preventiva y avanza en investigación por disminución de la famosa cascada El Buey en Antioquia

La Corporación Autónoma Regional Cornare informó que aplicará medidas preventivas e inició una investigación frente a la disminución del caudal del Salto del Buey.

Según la corporación, a raíz de las quejas ciudadanas recibidas entre el 1 y el 2 de agosto sobre la disminución del caudal y la presencia de sedimentos, la entidad realizó una visita de verificación el 3 de agosto.

En esa visita buscó establecer las causas del fenómeno y si está relacionado con las obras que EPM adelanta en el río Buey y el río Piedras para modernizar el sistema de bombeo que lleva el agua captada desde esos ríos hacia las plantas de potabilización de La Ayurá y San Nicolás, de las que depende el suministro de agua potable para el Valle de Aburrá y el Valle de San Nicolás.

La autoridad ambiental encontró que las obras no se desarrollan sobre el cauce principal del río Buey, sino sobre uno de sus afluentes, identificado como “Quebrada sin nombre 1”. Ese hallazgo hace parte del análisis técnico que la entidad tiene en curso.

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Con base en esa verificación, Cornare impuso una medida preventiva que aún está en proceso de legalización. “A través de ella se establecerán obligaciones a cargo de EPM y de sus contratistas”, afirmó la entidad.

El siguiente paso será analizar la información técnica recopilada para determinar las causas de la disminución del caudal y la aparición de sedimentos, y a partir de ahí imponer las medidas de manejo, control, suspensión, ajuste o restauración que correspondan.