Hace 9 partidos no le gana, así que Nacional no resiste una derrota más ante Millonarios

Que se jugó bien, que por momentos Nacional hizo mejor las cosas que Millonarios, que tuvo mayor posesión, y que no fue efectivo y ahí estuvo la diferencia. Todos esos argumentos se derrumban con el resultado, y no porque el conjunto verde sea invencible y no pueda perder, pero es que, contando el amistoso que se jugó en La Florida antes del inicio de la presente campaña, ya son 9 los partidos, de manera consecutiva, en los que el conjunto antioqueño no ha podido vencer a los capitalinos.