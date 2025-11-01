Hace cuatro años soñaba con jugar en Nacional y ahora enfrenta al América en una semifinal: a qué hora y dónde verlo

Hace apenas cuatro años, Simón García Valero miraba el fútbol profesional como algo distante, un sueño que se sentía posible pero aún cubierto por la niebla de la espera. Tenía 16 años, cursaba el último grado en el colegio Champagnat de Ibagué y, aunque su talento ya lo hacía sobresalir en los torneos intercolegiados, todavía no había debutado con Atlético Nacional. Hoy, con 20 años, su realidad es otra: el joven defensor central está listo para disputar la ida de la semifinal de la Copa BetPlay ante uno de los rivales más acérrimos del cuadro verde, América de Cali, desde las 6:30 p.m. en el estadio Atanasio Girardot, con transmisión de Win Sports +.
Su historia tiene un sabor especial. A diferencia de muchos futbolistas nacidos en el Tolima, nunca pasó por el Deportes Tolima, el club de su tierra. En cambio, su camino se tejió con paciencia, valores y trabajo silencioso. Simón, hijo de Ibagué, creció entre canchas escolares y tardes de entrenamiento en el Club Campestre, donde empezó a construir el sueño que hoy lo tiene defendiendo los colores del equipo más laureado de Colombia.