Semana clave en juicio a Nicolás Petro: no puede asistir porque la Lista Clinton no lo deja comprar tiquetes de avión

La audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, se reanudará este martes 4 y miércoles 5 de noviembre en los juzgados de Barranquilla, pero sin su presencia física. El exdiputado del Atlántico informó que no podrá viajar por dos motivos principales: su inclusión en la lista Clinton, que le impide realizar transacciones bancarias, y razones de seguridad personal.

Según explicó su abogado defensor, Alejandro Carranza, la reciente captura de Jorge Luis Santiago Charris, exescolta de la fiscal del caso, Lucy Laborde, por supuestos nexos con el Clan del Golfo, generó un escenario de riesgo que hace inviable el desplazamiento de su cliente a la capital del Atlántico.

Le puede interesar: Defensa de Nicolás Petro le pidió a Luz Adriana Camargo apartar a la fiscal Lucy Laborde de su caso por supuesta falta de imparcialidad