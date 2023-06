A esa recuperación económica, ahora se le suma la venta del volante de 22 años Nelson Palacio al Real Salt Lake de la MLS, por casi dos millones de dólares. Además, en lo corrido de la Libertadores 2023, el verde se ha embolsillado US$ 5.150.000, que al cambio del dólar actual son unos 22 mil millones de pesos.

Por clasificar a la fase de grupos el elenco antioqueño recibió US$ 3.000.000, mientras que por cada uno de los partidos ganados (tres) le ingresaron US$ 300.000 y por avanzar a los octavos recibió US$ 1.250.000.

“La probabilidad de que tengamos un buen segundo semestre es enorme. Sabemos cuáles son nuestros problemas, dónde tenemos que intervenir. Hay la posibilidad de incorporar jugadores, tenemos una solidez defensiva, pero la necesidad de mejorar en la fase ofensiva”, manifestó el técnico Paulo Autuori.

El entrenador brasileño aseguró que si se hace un trabajo juicioso en el tema de las incorporaciones el equipo mostrará una mejor cara.

“De eso no tengo duda, pero estoy seguro que la gente quiere ser campeona al igual que nosotros, pero necesitamos lograrlo sin tener dudas de lo que va pasar después, no hacerlo por casualidad”.

Así mismo, Autuori reconoció que no se logró el objetivo de levantar el título.

“Desafortunadamente este semestre no hemos logrado el objetivo. Llegamos ahí pero no fue posible. Hay que tener tranquilidad y claridad para hacer las cosas bien, porque vamos a empezar un segundo semestre mucho mejor que como empezamos el año”.