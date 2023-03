La historia de Deossa, el volante de Nacional que hace recordar a Totono Grisales

Sin embargo, Nelson quería sacar oro pero de su condición futbolística, probarse en una cancha de fútbol, esas que escasean en su municipio.

Juan Carlos Patarroyo, presidente del Huila, club que le dio la oportunidad del profesionalismo, cuenta cómo llegó a esa institución. “Vino a prueba en la pandemia, era un muchacho que no venía de ninguna escuela ni de ningún club. Llegó durante la cuarentena y no le dimos el visto bueno en ese momento de 2020, pero una vez cité a unos jugadores que no habían viajado a un partido del equipo, entre ellos a él y lo vi entrenarse dos veces más, suficiente para decidir contratarlo”.

Fue un caso atípico en el fútbol colombiano, porque Nelson estaba acostumbrado a jugar en veredas o canchas de barrio y pese a que no tenía formación de alguna escuela, su talento lo hizo destacar.

Después de algunas actuaciones con el club opita, vendría un salto muy rápido para él que no le dio tiempo de digerir lo que le estaba sucediendo. El club Estudiantes de la Plata de Argentina se lo llevó al fútbol de ese país. Sin embargo, esa adaptación a estar lejos de su familia y en tan corto tiempo, no fue para nada fácil, por lo que en el momento en el que se le apareció la oportunidad de regresar al país la tomó sin dudarlo.

Aterrizó en Barranquilla, ya que fue el Junior el que lo devolvió a Colombia. Allí, hubo expectativa de la hinchada. Fue anunciado en el ciclo de Juan Cruz Real, pero no recibió muchas oportunidades. Llegó Julio Comesaña, pero el panorama no cambió. Ante la presión de los periodistas y la hinchada, Comesaña dijo que el jugador no tenía antecedentes de peso para ser titular. “Como futbolista no lo conozco, no entiendo por qué estamos pidiendo que él entre y nos arregle los problemas”.