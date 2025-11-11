“Tenemos mucho interés en adquirir el Pereira, pero no hemos hablado con los dueños”; Orlando Berrío en charla con El Colombiano

La crisis que aqueja al Deportivo Pereira y las constantes polémicas en torno a la transparencia en los pagos y el cumplimiento de los derechos deportivos de sus jugadores, parecen no tener una pronta resolución. Pese a que diferentes entes estatales, como el Ministerio de Trabajo, ya se han involucrado activamente para tratar de darle fin al conflicto de intereses, es muy improbable que se resuelva si no hay liquidez de parte del club. El pasado 10 de noviembre en Línea de Gol, el pódcast deportivo de El Colombiano, una aparente luz de esperanza se encendió para Los Matecañas. El exfutbolista y campeón de Copa Libertadores, Orlando Berrío, afirmó que tiene serios intereses en involucrarse financieramente con el club. Le contamos cuáles son los planes de Berrío con el Pereira.

El exfutbolista cartagenero, ahora radicado en Antioquia, confirmó durante la entrevista que ahora está enfocado en proyectos empresariales, pero que no se ha desconectado del todo del fútbol y menos del colombiano. “En lo personal, estoy tomando un camino más empresarial, con varios proyectos que poco a poco van saliendo a conocimiento del público. Estoy muy contento, porque todo esto que viene ahora me permitirá darle un giro a mi vida y, de una manera más adecuada, ayudarle al fútbol que tantas alegrías y felicidad me ha dado”, expresó Berrío en Línea de Gol.

Respecto a estos proyectos Berrío fue cuestionado por sus intereses en el Deportivo Pereira, un rumor que venía circulando en el mundo deportivo, pero que aún no se habría confirmado; especialmente porque no era claro de qué manera Berrío podría involucrarse con el club Matecaña, si técnica o financieramente. Sin embargo, el Cartagenero no titubeó y confirmó que los rumores son ciertos y van por buen camino: “prefiero no hablar de porcentajes porque eso puede generar falsas expectativas. Lo que sí puedo decir es que tenemos mucho interés en adquirir el Pereira, pero aún no nos hemos sentado con los dueños. Queremos entender primero la situación del club, sus deudas y compromisos”. Aunque Berrío no afirmó con certeza cómo sería su contribución al club, se entiende por su intención que sí buscaría aportar en la crisis financiera del Deportivo Pereira. Sin embargo, afirmó que su principal motivación sigue siendo la parte deportiva. “La idea es construir desde lo deportivo y empresarial. A mí me motiva especialmente la parte deportiva: preparar mejor los clubes, mejorar las infraestructuras y que nuestro fútbol alcance un nivel de profesionalismo similar al de Argentina o Brasil”.