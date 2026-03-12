Decepcionante arranque de octavos de Champions League para equipos de la Premier League

Los partidos de ida de los octavos de Champions League no fueron lo que se esperaba de los equipos de la Liga Premier, que, aunque son mayoría en las llaves, ninguno pudo ganar y hasta tres de ellos fueron goleados.
Las goleadas que sufrieron Chelsea, Manchester City y Tottenham a manos del París Saint-Germain 5-2, Real Madrid 3-0 y Atlético de Madrid 5-2, respectivamente, fueron los resultados más abultados de la ida de octavos de final de la Champions, por ello, la remontada tendrá que ser monumental.