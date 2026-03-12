Trump se disculpó con Petro por “error en invitación” a EE. UU. y podría viajar a Cartagena próximamente

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una segunda conversación telefónica en la tarde de este jueves que duró aproximadamente media hora.
En ese diálogo abordaron temas energéticos, hidrocarburos, asuntos de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la reactivación económica en la frontera.
Además de la agenda tratada durante la conversación, el mandatario estadounidense se disculpó con Petro por un “error en la invitación” a la cumbre del Escudo de las Américas, realizada en el club de golf de Doral en Miami, que contó con la presencia de otros mandatarios como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), entre otros.
Cabe recordar que el objetivo de esta reunión entre líderes del continente americano consistía en crear una coalición de 17 países (con la asistencia de 12 mandatarios) para enfrentar a los cárteles de la droga y a las “redes terroristas” mediante labores de inteligencia y el uso de la “fuerza militar letal”.