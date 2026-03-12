Trump se disculpó con Petro por “error en invitación” a EE. UU. y podría viajar a Cartagena próximamente

El presidente estadounidense Donald Trump y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron una segunda conversación telefónica en la tarde de este jueves que duró aproximadamente media hora. En ese diálogo abordaron temas energéticos, hidrocarburos, asuntos de seguridad, cultivos ilícitos, erradicación, trabajo conjunto en la lucha contra el narcotráfico y la reactivación económica en la frontera. Además de la agenda tratada durante la conversación, el mandatario estadounidense se disculpó con Petro por un “error en la invitación” a la cumbre del Escudo de las Américas, realizada en el club de golf de Doral en Miami, que contó con la presencia de otros mandatarios como Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador), José Raúl Mulino (Panamá), Daniel Noboa (Ecuador), José Antonio Kast (Chile), Luis Abinader (República Dominicana), entre otros. Lea también: EE. UU. reveló que Colombia no fue invitado a la cumbre de Trump porque “merece no aún” integrar la alianza antinarcos Cabe recordar que el objetivo de esta reunión entre líderes del continente americano consistía en crear una coalición de 17 países (con la asistencia de 12 mandatarios) para enfrentar a los cárteles de la droga y a las “redes terroristas” mediante labores de inteligencia y el uso de la “fuerza militar letal”.

Gustavo Petro había criticado en su momento la exclusión de su país en este encuentro, pese a que Colombia es el principal productor de cocaína del mundo. Sin embargo, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, expresó lo siguiente en una rueda de prensa: "No creemos que aún estemos viendo el nivel de cooperación que realmente quisiéramos por parte del gobierno colombiano para invitarlos. Pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se amplíe y podamos seguir invitando a países miembros adicionales".

Por su parte, Trump afirmó a los periodistas locales que los gobiernos de Colombia, Brasil y México sí fueron invitados a la cumbre, pero que no asistieron. “Creo que sí fueron invitados, no vinieron. Me llevo muy bien con esos países”, expresó el republicano.

No obstante, desde la oficina de prensa del Gobierno colombiano informaron que hubo una conversación telefónica en la que ambos presidentes explicaron los motivos de la no asistencia al encuentro. El jefe de Estado colombiano dejó la puerta abierta a Trump para que visitara Cartagena como parte del fortalecimiento de las relaciones diplomáticas.

La segunda llamada telefónica entre Donald Trump y Gustavo Petro

Esta sería entonces la segunda llamada telefónica que ambos líderes sostienen en los casi cuatro años de gobierno de Gustavo Petro. La primera conversación de este tipo se produjo el 7 de enero de este año, cuatro días después de la captura de Nicolás Maduro en Caracas, Venezuela. El intercambio permitió que ambos presidentes limaran sus asperezas, luego de que Petro fuera incluido en la llamada lista Clinton y se le removiera su visa estadounidense. Del mismo modo, sirvió para concretar un encuentro presencial en la Casa Blanca. En dicha reunión organizada en Washington D. C, el mandatario colombiano estuvo acompañado por una comitiva integrada por Rosa Yolanda Villavicencio, ministra de Relaciones Exteriores; Pedro Sánchez, ministro de Defensa; Daniel García-Peña, embajador de Colombia en Estados Unidos; así como José Raúl Moreno, jefe de Despacho presidencial; Nohra Mondragón, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre); y René Guarín, director encargado de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). Finalizado ese encuentro, los mandatarios se hicieron halagos mutuos como parte de una reunión que calificaron como "cordial". "Nos llevamos muy bien, estamos trabajando en varias cosas, incluyendo las sanciones. Tuvimos una muy buena reunión. Él es fantástico", expresó el norteamericano a los medios de comunicación.

