Enka cerró 2025 con ingresos por $406.475 millones impulsada por reciclaje de PET y economía circular

La compañía Enka de Colombia presentó sus resultados consolidados al cierre de 2025, año en el que reportó ingresos operacionales por $406.475 millones y un Ebitda de $28.705 millones.

La empresa también destacó la solidez de su estructura financiera, reflejada en un indicador de deuda neta equivalente a apenas 0,1 veces el Ebitda, lo que evidencia una posición financiera robusta frente a los retos del entorno global. El desempeño de la compañía estuvo respaldado principalmente por su apuesta estratégica por la economía circular, donde los llamados Negocios Verdes representaron el 65% de los ingresos totales de la organización. El crecimiento de este segmento estuvo impulsado por la operación de cuatro plantas especializadas: dos de EKO PET, una de EKO Poliolefinas y una de EKO Fibras. La capacidad instalada de estos complejos permitió a la empresa ampliar su oferta para clientes en Colombia y, al mismo tiempo, avanzar en la apertura de nuevos mercados internacionales.

Un factor clave fue la obtención de certificaciones que habilitan a la compañía para exportar resina de PET grado alimentos, especialmente hacia Estados Unidos, uno de los mercados más exigentes para este tipo de productos. En línea con su estrategia de diversificación, las exportaciones —especialmente de EKO PET— observaron un crecimiento del 109%, impulsadas principalmente por las ventas al mercado estadounidense. Este aumento permitió mantener altos niveles de ocupación en las plantas de la compañía y garantizar la estabilidad de su red de reciclaje, mientras avanza en procesos de certificación para ingresar a nuevos destinos internacionales.

Negocios industriales se enfocan en productos de mayor valor agregado

Además de su estrategia ambiental, la compañía fortaleció su portafolio de Negocios Industriales, que alcanzaron ingresos por $133.316 millones en 2025. Tras un reenfoque hacia productos de mayor valor agregado, como hilo técnico y cuerda, Enka logró atender nichos especializados con altos requerimientos técnicos en mercados internacionales.

Esta estrategia permitió consolidar su presencia comercial en Europa y América, reforzando su posicionamiento como proveedor competitivo en el escenario global. Paralelamente a su expansión comercial, la compañía aplicó una estricta disciplina en la administración de recursos. Como resultado, logró reducir los costos y gastos fijos erogables en 15,6% frente al año anterior. La eficiencia operativa, sumada a la diversificación de ingresos mediante la venta de excedentes y el arrendamiento de bodegas, fortaleció el perfil financiero de la empresa. Como resultado de este manejo, la deuda neta disminuyó de $50.965 millones en 2024 a $38.839 millones en 2025, lo que permitió reducir el indicador de endeudamiento neto de 1,4 veces Ebitda a apenas 0,1 veces. En materia de retorno para los accionistas, durante 2025 la compañía estructuró e inició la ejecución de un programa de readquisición de acciones aprobado por la asamblea del año anterior por un monto de $15.000 millones, con un plazo máximo de tres años.

Al cierre de 2025, la empresa había readquirido 207.082.440 acciones por un valor de $4.640 millones. Desde el inicio del programa, el 16 de junio, hasta el final del año, el precio promedio de la acción alcanzó $19,8, lo que representó un incremento del 53% frente al precio de cierre de 2024. Para 2026, la compañía continuará con este proceso. A la fecha de la asamblea de accionistas, el número de acciones readquiridas ascendía a 227.848.283, por un valor total de $5.045 millones. “En 2026 Enka continúa con la ejecución del programa de readquisición y este año seguiremos con el plan aprobado por la Asamblea de Accionistas”, afirmó Álvaro Hincapié, presidente de la compañía.

Enka proyecta crecimiento y consolidación internacional

La empresa destacó que, en un entorno global marcado por la sobreoferta y la volatilidad de precios, su competitividad se basa en una estructura integrada verticalmente que incluye red de abastecimiento propia, certificaciones internacionales, trazabilidad, innovación y alta tecnología.

Según Hincapié, estos factores han permitido a la compañía enfrentar ciclos adversos y fortalecerse en ellos. “Con solidez financiera y una operación eficiente, para este 2026 buscamos capitalizar nuevas oportunidades de crecimiento y diversificación de mercados. Nuestra hoja de ruta es mantener nuestra posición como líder en el reciclaje de botellas PET posconsumo en Colombia y consolidarnos como referente de sostenibilidad y economía circular en América”, afirmó.