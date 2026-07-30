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Este jueves arranca la fecha 2 de la Liga, ¿cuándo juegan Nacional, DIM y Águilas?

Hay un partido que se programó para septiembre. De la primera fecha también quedó aplazado un duelo, entre Chicó y Nacional.

  • Independiente Medellín se mide este sábado, en el Atanasio Girardort, al Deportivo Cali, por la segunda fecha de la Liga BetPlay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    Independiente Medellín se mide este sábado, en el Atanasio Girardort, al Deportivo Cali, por la segunda fecha de la Liga BetPlay. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 10 horas
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Este jueves, con el duelo entre Atlético Bucaramanga y Llaneros, en el estadio Américo Montanini, a las 8:00 de la noche, se da a la segunda fecha de la Liga apertura BetPlay, que tiene un partido programado para el 2 de septiembre.

El torneo que arrancó la semana pasada tiene a Once Caldas como líder del torneo con 3 puntos y una diferencia de gol de (+4), seguido de América y Cali con 3 puntos y (+2). Luego aparecen DIM, Tolima, Águilas Doradas, Bucaramanga y Llaneros, todos con tres puntos producto de una victoria en el inicio del torneo.

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Atlético Nacional y Chicó son los únicos equipos que no jugaron en la primera fecha y, por ello, aparecen sin puntos en la tabla de posiciones. Los dirigidos por Lucas González Esperan sumar sus tres primeros puntos este domingo, cuando visiten a Jaguares en el estadio Jaraguay, a las 3:45 de la tarde.

El Poderoso, que ahora es dirigido por Luis Amaranto Perea y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, será ante local Deportivo Cali, en el estadio Atanasio Girardot, este sábado a las 6:10 de la tarde.

Águilas, por su lado, visitará a Pasto, duelo previsto para este sábado, a las 2:00 de la tarde; los antioqueños ganaron en la primera fecha, en condición de locales, en el estadio Cincuentenario 2-1 ante Santa Fe.

Así se disputará la segunda fecha de la Liga BetPlay

Jueves, 30 de julio

Bucaramanga vs. Llaneros, 20:00 horas

Viernes, 31 de julio

Fortaleza vs.Pereira, 20:00 horas

Sábado, 1 de agosto

Pasto vs. Águilas Doradas, 2:00 p.m.

Alianza vs. Tolima, 16:05

DIM contra Cali, 18:10

Junior vs Millonarios, 20:15 horas

Domingo, 2 de agosto

Jaguares vs. Nacional, 15:45 horas

América vs. Chicó, 17:45

Santa Fe vs. Once Caldas, 20:00 horas

Miércoles, 2 de septiembre

Cúcuta vs. Internacional de Bogotá

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿A qué hora y cuándo juega Atlético Nacional en la segunda fecha de la Liga BetPlay?
Atlético Nacional debutará en el torneo este domingo 2 de agosto a las 3:45 pm, enfrentándose como visitante a Jaguares en el estadio Jaraguay de Montería. El cuadro verdolaga no sumó puntos en la primera jornada debido a que su partido inicial no se disputó.
¿Cuándo es el partido entre Independiente Medellín y Deportivo Cali?
El partido entre el DIM y Deportivo Cali se jugará este sábado 1 de agosto a las 6:10 pm en el estadio Atanasio Girardot de Medellín. Será el debut como local en liga del entrenador Luis Amaranto Perea tras la eliminación del equipo en la Copa Sudamericana.
¿Cómo va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay al inicio de la Fecha 2?
Once Caldas lidera la tabla de posiciones con 3 puntos y una diferencia de gol de (+4), seguido por América de Cali y Deportivo Cali, ambos con 3 puntos y (+2). Con 3 puntos pero menor diferencia de gol se ubican DIM, Tolima, Águilas Doradas, Bucaramanga y Llaneros.
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