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La selección de Brasil irá a Calcuta a jugar un amistoso inédito contra India en octubre

El equipo pentacampeón del mundo, Brasil, viajará a la India para competir por primera vez con el conjunto local. Los de Ancelotti se siguen preparando de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030

  • Vinicius Jr., y Lucas Paquetá son dos de las figuras que irán a Calcuta. FOTO: X CBF Futebol
    Vinicius Jr., y Lucas Paquetá son dos de las figuras que irán a Calcuta. FOTO: X CBF Futebol
Agencia AFP
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 10 horas
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Brasil, que asume una reconstrucción tras el fracaso del Mundial 2026, jugará un partido amistoso contra India el próximo 3 de octubre en Calcuta, informó este jueves la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La CBF confirmó que los pentacampeones mundiales tendrán previamente un doble amistoso con Australia el 25 y el 29 de septiembre en Townsville y Brisbane, citas que habían sido anunciadas a finales de junio por la federación australiana.

“Con estos tres amistosos, vamos a comenzar un nuevo ciclo para proyectar en la Seleção los objetivos de los próximos años, la Copa América de 2028 y la Copa del Mundo de 2030”, dijo el seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, citado en un comunicado de la organización.

La Canarinha fue eliminada en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026, al perder 2-1 frente a Noruega.

“Aprovecharemos” para “convocar nuevos jugadores, especialmente jóvenes, para que puedan demostrar su talento”, adelantó el técnico de 67 años.

Antes de disputar la Copa del Mundo, Ancelotti había renovado su contrato como director técnico de Brasil hasta 2030.

Prometió una relación muy próxima con las categorías base, con énfasis en la preparación del gigante sudamericano hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Tenemos que tener una buena conexión con la Sub-20 y aprovechar la preparación para los Juegos Olímpicos, con muchos jugadores que pueden, en teoría, estar en el Mundial de 2030”, explicó el seleccionador.

Norteamérica 2026 representó el adiós a la selección de Brasil para figuras como Neymar, de 34 años. El máximo anotador histórico del Scratch con 80 goles reafirmó esta semana su decisión de retirarse como internacional.

Ancelotti y la comisión técnica ya tuvieron “reuniones muy productivas” con los entrenadores de la Sub-20 y la Sub-17, Paulo Victor e Dudu Patetuci, “con la intención de buscar nuevos nombres y talentos, que serán probados a lo largo del ciclo”, dijo Rodrigo Caetano, coordinador de selecciones masculinas de la CBF.

Un partido para la historia

Será la primera vez que Brasil enfrente a la India en selección de mayores. Pocas potencias aceptan ir a Calcuta a jugar contra los indios; sin embargo, la canarinha lo hará el próximo 3 de octubre. El compromiso se jugará en el estadio Salt Lake de Calcuta, recinto que también es conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan, donde se espera un lleno total.

Una selección brasileña vuelve a jugar en India desde la que disputó la Copa del Mundo sub-17 en 2017.

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Lea también: Ancelotti le madrugó al Mundial 2030, el italiano retomó trabajos en Brasil para definir el plan mundialista

¿Por qué Brasil jugará un amistoso contra India en 2026?
Brasil disputará un amistoso frente a India como parte del inicio de un nuevo ciclo deportivo tras su eliminación en el Mundial 2026. Según la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), estos partidos servirán para preparar al equipo de cara a la Copa América 2028 y el Mundial 2030.
¿Cuándo y dónde se jugará el partido entre Brasil e India?
El encuentro se disputará el 3 de octubre en el estadio Salt Lake de Calcuta, también conocido como Vivekananda Yuba Bharati Krirangan. La organización espera una asistencia masiva para este compromiso histórico.
¿Qué otros partidos amistosos jugará Brasil antes de enfrentar a India?
Antes de viajar a Calcuta, Brasil disputará dos amistosos contra Australia. Los encuentros están programados para el 25 y el 29 de septiembre en las ciudades de Townsville y Brisbane.
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