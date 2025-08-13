Nacional regresa al Atanasio y el DIM va al frío de Nariño: así se jugará la séptima fecha de la Liga

El Torneo Clausura de la Liga Betplay va como un suspiro. Recién inicia agosto, segundo mes de competencias y ya empezó la disputa de la séptima jornada. El primer encuentro de la fecha se jugó el miércoles en el estadio Palmaseca de Palmira entre Deportivo Cali y Unión Magdalena.
Ambos elencos necesitan una victoria para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones del torneo. Los vallecaucanos se ubican en el puesto 13 con 6 puntos. Los samarios aparecen en la decimoquinta casilla, con 5 unidades. En el duelo, que enfrenta a dos técnicos experimentados –Alberto Gamero y Alexis García–, se espera que haya buen espectáculo para los aficionados que lleguen al escenario deportivo.