¡Páramo habló! Esta fue su explicación, ofreció disculpas y detalló cómo tramitar la devolución por cancelación del concierto de Kendrick Lamar

La noche que prometía ser histórica terminó en silencio y desconcierto. El sábado, miles de seguidores de Kendrick Lamar aguardaban desde horas de la tarde frente al recién inaugurado escenario Vive Claro en Bogotá. Tras más de cinco horas de filas, la ilusión se desmoronó cuando, a las nueve de la noche, se anunció por altavoz que el concierto no se realizaría. Páramo Presenta, junto a Ocesa y Live Nation, explicó después que la cancelación obedeció a un trámite documental no resuelto con el Idiger. La noticia abrió un abismo entre la expectativa cultural que representaba la visita del rapero estadounidense y la frustración masiva de sus fanáticos.
La carta difundida por Páramo buscó darle forma a ese desencanto. “Nos duele profundamente haberles hecho pasar, a quienes asistieron el sábado para ver a Kendrick Lamar, por esa desilusión, esa rabia, esa incertidumbre y esa tristeza”, escribió la productora, que ofreció disculpas “sinceras, de corazón”. Con un tono solemne, el comunicado subrayó que se asumiría “por completo la responsabilidad” y que se activó la devolución automática de las entradas mediante Ticketmaster, incluyendo el valor del servicio. La misiva también reivindicó la trayectoria de más de dos décadas de Páramo en la organización de espectáculos, desde el Festival Estéreo Picnic hasta el Cordillera.