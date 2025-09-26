Atlético Nacional tiene a 4 de los 10 futbolistas más costosos del fútbol colombiano, ¿quiénes son?

Dos futbolistas que nacieron en 2002 son los más valiosos del fútbol colombiano en el torneo Clausura del 2025. Ambos, además, son vallecaucanos. El primero nació en Cali. El otro en Palmira, municipio cercano a la ciudad principal del Valle del Cauca. Los dos, además, ocupan la posición de extremo. Marino Hinestroza, figura de Atlético Nacional, y Dyaln Borrero, una de las grandes contrataciones de América de Cali para el segundo semestre del año, son los jugadores mejor valorados del balompié criollo, de acuerdo con datos de Transfermarkt.

El futbolista del elenco antioqueño, que el 8 de julio pasado cumplió 23 años, es el deportista más costoso del rentado local. Su ficha está valorada en 5.5 millones de euros, de acuerdo el portal experto en fichajes. Su velocidad y gambetas son las mayores virtudes que posee. También fueron las que lo llevaron a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo en la Selección Colombia durante las eliminatorias.

Sin embargo, el valor de su ficha en el mercado disminuyó de manera notoria en el último tiempo. En la última actualización realizada por Transfermarkt, disminuyó 500.000 euros con respecto al reporte que se tenía de junio de este año, cuando estuvo valorado en 6 millones.

¿Cuál es la diferencia de Marino Hinestroza con los otros jugadores del fútbol colombiano?

Dylan Borrero, el segundo futbolista más costoso del rentado local, cuesta dos millones de euros menos que Hinestroza. La ficha del joven, quien llegó proveniente de Fortaleza de Brasil, después de estar en New England Revolution de Estados Unidos, Atlético Mineiro e Independiente Santa Fe, cuesta 3.5 millones de euros.

El podio de los futbolistas más costosos del balompié colombiano para el segundo semestre del año lo completa Jorman Campuzano, de Atlético Nacional, cuya ficha tiene un precio de 2 millones de euros y subió 300.000 con respecto al reporte anterior. Alfredo Morelos, del elenco verdolaga, también cuesta 2 millones.

Neyser Villarreal, de Millonarios, aparece quinto con un valor de 1.8 millones de euros. Sin embargo, fue quien mayor valor perdió en el mercado. Durante el primer semestre del año valía 2.8 millones. El buen papel que tuvo en el Sudamericano sub-20 que se realizó en Venezuela, siendo goleador, lo valorizó. No obstante, con el cuadro embajador no brilló como se esperaba. Por eso la caída en el precio de su ficha.