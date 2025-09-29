De los perros a las guacamayas: ¿cuáles animales están permitidos y cuáles prohibidos como mascotas en Colombia?

En algunos hogares colombianos prefieren tener una mascota como acompañante de vida, pero existen ciertos animales cuya tenencia está prohibida, ya sea por tratarse de especies silvestres, nativas o en riesgo de extinción.
Aunque no se pueden tener animales silvestres como animales de compañía, existen algunas excepciones en las que sí es posible bajo el control de las autoridades. Estos casos incluyen zoocriaderos, criaderos autorizados, centros de rehabilitación, proyectos de investigación científica o académica, programas de educación ambiental o permisos especiales para especies exóticas no invasoras.