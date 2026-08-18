Patrick Vieira es presentado como nuevo seleccionador de Senegal

El exinternacional francés Patrick Vieira fue nombrado seleccionador de Senegal para suceder a Pape Thiaw, despedido tras el Mundial 2026, anunció el martes la Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) en un comunicado publicado en redes sociales.
La decisión de nombrar a Vieira, de 50 años y nacido en Senegal, es “una elección estratégica” que “marca una nueva etapa en la voluntad de la FSF de establecer un equipo técnico de alto nivel, en línea con la ambición deportiva de nuestro país”, indicó la Federación.