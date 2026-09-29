Continúa el rifirrafe: FIFA acusó a la UEFA de desinformar sobre proyecto frustrado de capital privado

En un nuevo capítulo en el pulso que mantienen ambas instituciones, la FIFA acusó a la UEFA de orquestar una “campaña de desinformación” al solicitar acceso a documentos relacionados con el proyecto de Gianni Infantino, finalmente frustrado, de vender participaciones del Mundial, según una carta enviada a un tribunal de Florida.
En esta carta de 26 páginas, el organismo rector del fútbol mundial pide a la justicia de Florida rechazar la petición de la UEFA, argumentando que tiene como objetivo “influir” en el proceso de elección del presidente de la FIFA, previsto para el 18 de marzo de 2027.
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Por el momento, Infantino es el único candidato a su reelección, aunque su liderazgo está muy cuestionado desde las federaciones europeas.
“La UEFA actúa con el objetivo de acosar y no por una necesidad legítima de obtener medidas de instrucción”, acusó la FIFA, que reprochó al organismo europeo actuar “de mala fe”.
A finales de agosto, la UEFA allanó el camino para presentar una denuncia por “gestión desleal” contra el presidente de la FIFA, Infantino.