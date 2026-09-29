Estos son los otros cercanos a Petro a quienes Abelardo pidió quitarles la visa, como ocurrió con Peralta y Torres

Dos nombres de una lista que parecía solo un gesto de campaña se convirtieron en una decisión de gobierno: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y también las de sus familiares.
Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas”: “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.
En contexto: EE. UU. revoca las visas de la senadora Martha Peralta y el empresario Euclides Torres
La medida sería parte de la activación del Escudo de las Américas, pues también habrían retirado visas de personas de Bolivia y Ecuador.
La administración Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos de la región.