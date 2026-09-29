Estos son los otros cercanos a Petro a quienes Abelardo pidió quitarles la visa, como ocurrió con Peralta y Torres

La administración Trump señaló que las nuevas acciones están dirigidas contra personas a las que atribuye vínculos con corrupción, narcotráfico u otras actuaciones que, según Washington, afectan a gobiernos de la región.

La medida sería parte de la activación del Escudo de las Américas, pues también habrían retirado visas de personas de Bolivia y Ecuador.

Ambos habían sido señalados en junio por Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial, en un mensaje dirigido al subsecretario Christopher Landau, conocido popularmente como “el quita-visas” : “Le dejo aquí, subsecretario, unos nombres para que usted los tenga en el radar”.

Dos nombres de una lista que parecía solo un gesto de campaña se convirtieron en una decisión de gobierno: Estados Unidos revocó las visas de la senadora Martha Peralta y del empresario Euclides Torres, y también las de sus familiares.

Los mencionados aparecen entre quienes el entonces candidato pidió poner bajo la lupa del Gobierno estadounidense, en medio de sus denuncias sobre una supuesta estructura de compra de votos en la costa Caribe. Pero la lista de De la Espriella era mucho más extensa.

- Carlos Caicedo: exgobernador del Magdalena y hoy condenado a nueve años de prisión, aunque estaría fuera del país.

- Patricia Caicedo: hermana de Carlos Caicedo y senadora del Pacto Histórico.

- Felipe Hernández: representante a la Cámara por el Magdalena del Pacto Histórico, fue parte de la administración de Caicedo.

- Rafael Martínez: exalcalde de Santa Marta y exgobernador del Magdalena. Fue sucesor de Carlos Caicedo.

- Antonio Correa: senador del Partido de la U. Ha respaldado a Iván Cepeda y ha sido cercano al Gobierno Petro.

- Fernando Niño: representante a la Cámara por Bolívar del Partido Conservador.

- Iván Vargas: dirigente social y político del Atlántico que ha respaldado a Gustavo Petro desde su campaña presidencial de 2018.

- Andrea Vargas: representante a la Cámara electa por el Atlántico por el Pacto Histórico.

- Eduardo Pulgar: exsenador del Partido de la U y dirigente político del Atlántico. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción.

- Agmeth Escaf: actor, presentador y senador del Pacto Histórico..

- Juan Carlos Muñiz: expresidente de Findeter. Estuvo vinculado a sectores del Partido Liberal y en 2025 salió de la entidad; posteriormente fue denunciado ante la Procuraduría por presunta omisión en la declaración de conflictos de interés y supuesto tráfico de influencias en contratación pública.

- Pedro Flórez: senador del Pacto Histórico.

- Mario Fernández Alcocer: primo de Verónica Alcocer y político de Sucre.

- Karime Cotes: representante a la Cámara por Sucre del Partido Liberal.

- Rafael Macea: líder local.

- Luis Ramiro Ricardo: representante a la Cámara por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep).

- Carlos Felipe Quintero: representante a la Cámara por el Cesar por el Partido Liberal.

- Johana Osorio: senadora del Pacto Histórico.

- Musa Besaile: exsenador cordobés. Fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por delitos relacionados con corrupción y su nombre también ha estado vinculado al denominado.

- Luis Fernando Lobo: diputado de Córdoba.

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También incluyó al llamado clan de los hermanos Calle, además de Euclides Torres y Martha Peralta.

La lista, además, fue creciendo durante los días previos a la segunda vuelta. En una segunda publicación, De la Espriella añadió otros tres nombres: Felipe Harman, exdirector de la ANT durante el gobierno Petro; Alexandra Pineda y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, a quien se refirió por su apodo de “Pinturita”.

Posteriormente, De la Espriella amplió sus señalamientos a otros dirigentes de Antioquia. En esa nueva relación mencionó a Isabel Cristina Zuleta, Carlos Andrés Trujillo y Julián Bedoya.