En video: susto en el Magdalena Medio por campesino que se topó de frente con un hipopótamo

Los habitantes del Magdalena Medio están consternados por un nuevo avistamiento de un hipopótamo que quedó registrado en un video.

Aunque el material es objeto de verificación por parte de las autoridades, medios locales reseñaron que el episodio habría ocurrido en el municipio de Puerto Boyacá, población ubicada en límites con el departamento de Antioquia y contigua a Puerto Triunfo.

En un video que se ha venido difundiendo en redes sociales, se observa a un campesino que captó al animal parado en medio de un camino.

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“Aquí estoy limpiando el puerto y miren lo que me encuentro de frente. Un hipopótamo, acá de frente, conmigo en la trocha y de verdad que qué peligro. Mejor me retiro”, se escucha decir a quien grabó el video.

El medio local Habla Boyacá reseñó que el encuentro se habría producido en un sector conocido como Isla del Silencio, una isla ubicada en medio del río Magdalena, aproximadamente a 5,3 kilómetros de la cabecera municipal de Puerto Boyacá.

De acuerdo con ese reporte, pese a que el animal ya había sido visto merodeando por la zona, por lo general guardando la distancia de las zonas con viviendas y transitadas por la población, durante los últimos días habría comenzado a transitar por un sector más cercano.