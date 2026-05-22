Pep Guardiola se marcha del Manchester City tras una década llena de gloria y títulos

El Manchester City confirmó la marcha, al final de la temporada, de su emblemático entrenador Pep Guardiola, vencedor de veinte títulos desde 2016, incluida una Liga de Campeones y seis Premier Leagues.
El técnico español, de 55 años, hará su última aparición en el banquillo del club inglés el domingo contra el Aston Villa, antes de asumir un papel de “embajador” del City Football Group, precisó la entidad en su comunicado.
En su etapa de 10 años al frente del Manchester City, Guardiola no solo transformó a un equipo segundón en el mejor de Inglaterra, sino que también transformó el fútbol inglés por su manera de jugar.
También le puede interesar: Luis Javier Suárez supera en goles a Haaland y Mbappé en ligas europeas
“¡Vaya época que hemos vivido juntos!”, dijo Guardiola en un comunicado del club.
“No me preguntéis los motivos por los que me voy. No hay motivo, pero, en lo más profundo de mí, sé que es mi momento”, añadió en el comunicado.