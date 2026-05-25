¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política

Desde comparar a Iván Cepeda con Carlos Gaviria Díaz hasta compartir videos del cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico; el presidente Gustavo Petro ha sido acusado por eso, y más, de estar participando en política. Algo que, según las normas, no debería hacer ningún mandatario ni funcionario público.

En medio de la coyuntura, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes información detallada sobre las quejas o denuncias que hasta el momento hayan sido radicadas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

La petición quedó consignada en un oficio firmado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y dirigido a la presidenta de esa comisión, Gloria Elena Arizabaleta Coral, con fecha del 25 de mayo de 2026.

En el documento, la Procuraduría señala que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos, requiere conocer el estado actual de las actuaciones relacionadas con denuncias contra el mandatario.

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El ente de control pidió que, en un plazo de tres días, se remita un informe que incluya datos como el número de radicación de cada denuncia, la fecha de presentación, la identidad del denunciante, una síntesis de los hechos denunciados, la etapa procesal en la que se encuentra cada actuación y el representante investigador asignado.