Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

¿Van a investigar a Petro? Procuraduría pidió a la Comisión de la Cámara las denuncias por participación en política

Desde comparaciones con Carlos Gaviria hasta mensajes sobre actos de campaña, opositores y sectores independientes acusan al presidente de romper la neutralidad exigida a los funcionarios públicos. El organismo de control ya solicitó información.

  • La Procuraduría solicitó conocer el estado de las denuncias contra Gustavo Petro por presunta participación indebida en política en medio de la campaña presidencial. FOTOS: COLPRENSA.
    La Procuraduría solicitó conocer el estado de las denuncias contra Gustavo Petro por presunta participación indebida en política en medio de la campaña presidencial. FOTOS: COLPRENSA.
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

Desde comparar a Iván Cepeda con Carlos Gaviria Díaz hasta compartir videos del cierre de campaña del candidato del Pacto Histórico; el presidente Gustavo Petro ha sido acusado por eso, y más, de estar participando en política. Algo que, según las normas, no debería hacer ningún mandatario ni funcionario público.

En medio de la coyuntura, la Procuraduría General de la Nación solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes información detallada sobre las quejas o denuncias que hasta el momento hayan sido radicadas contra el presidente Gustavo Petro por presunta participación indebida en política.

La petición quedó consignada en un oficio firmado por el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, y dirigido a la presidenta de esa comisión, Gloria Elena Arizabaleta Coral, con fecha del 25 de mayo de 2026.

En el documento, la Procuraduría señala que, en ejercicio de sus funciones constitucionales y legales de vigilancia sobre la conducta de los servidores públicos, requiere conocer el estado actual de las actuaciones relacionadas con denuncias contra el mandatario.

Lea también: La cuenta final: así fueron los cierres de campañas, ¿qué viene ahora?

El ente de control pidió que, en un plazo de tres días, se remita un informe que incluya datos como el número de radicación de cada denuncia, la fecha de presentación, la identidad del denunciante, una síntesis de los hechos denunciados, la etapa procesal en la que se encuentra cada actuación y el representante investigador asignado.

Las denuncias vienen desde varios sectores políticos. Ante la comparación entre Cepeda y Gaviria, la congresista Angélica Lozano escribió: “¿Participación en campaña presidente? No lo puedo creer”.

Mientras que, frente a la publicación del cierre de campaña de Cepeda en Barranquilla, el senador electo Andrés Forero, uno de los más críticos del Gobierno, dijo: “Petro viola la ley sin pudor alguno”.

La senadora electa —también representante actual— Jennifer Pedraza, quien apoya a Sergio Fajardo para la Presidencia, también criticó a Petro. A pesar de ser abiertamente de izquierda, Pedraza ha sido de las congresistas actuales que más ha hecho control político al Gobierno.

“Esto es abiertamente participación política de parte del presidente y está prohibido. No se lo podemos permitir a ningún presidente. Jamás guardaríamos silencio quienes somos demócratas. Todo lo que critican antes ahora lo hacen. ¿Qué opina Iván Cepeda?”, dijo.

José Manuel Restrepo, fórmula vicepresidencial de Abelardo de la Espriella, también le habló directamente al primer mandatario.

“Respete la democracia. El Presidente no puede usar su investidura para meterse en campaña ni favorecer proyectos políticos. La Constitución exige neutralidad a quienes ejercen autoridad, no activismo desde el poder”, afirmó.

Ante la cantidad de críticas, el procurador nacional, Gregorio Eljach, aseguró que su solicitud busca permitir que la Procuraduría ejerza funciones de seguimiento y vigilancia sobre el trámite de esos procesos en la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara.

“La Rama Ejecutiva es la superpoderosa frente a las demás, y el Presidente, como jefe de la administración pública del Estado, tiene unos poderes exorbitantes y la influencia que tiene sobre la sociedad es muy grande”, dijo en entrevista con El Tiempo.

El funcionario agregó que, en esa línea, el presidente no debería “cruzar el límite”. Aún falta la respuesta de la Comisión de Acusaciones de la Cámara.

Lea también: No es la cuenta parodia: así han sido las burlas a los estudios del tren interoceánico publicados por Petro en redes

Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos