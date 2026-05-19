¿Qué está retrasando la llegada de Luis Díaz al campamento de la Selección Colombia?

Aunque el Bayern ya se consagró campeón de la Bundesliga con anticipación y celebró junto a su afición, la temporada aún no ha terminado del todo. El equipo dirigido por Vincent Kompany tiene un objetivo pendiente que ha sido prioridad desde el inicio del curso: conquistar la Copa de Alemania.

Muchos aficionados se preguntan por qué Luis Díaz aún no ha llegado al campamento de la Selección Colombia en Medellín. La respuesta está en Alemania: el extremo guajiro todavía tiene un compromiso decisivo con el Bayern Múnich que podría terminar en otro título para su palmarés.

El Bayern Múnich domina el fútbol alemán con autoridad y, en la Bundesliga, su hegemonía es casi una costumbre. Sin embargo, la Copa de Alemania ha sido un terreno más complicado en los últimos años. El club no logra levantar este trofeo desde 2020, lo que ha generado una especie de deuda deportiva interna.

A pesar de ser el equipo más laureado del torneo con 20 títulos y 4 subcampeonatos —muy por encima de su perseguidor histórico, el Werder Bremen con 6—, el Bayern ha sufrido varios tropiezos recientes en esta competencia.

Entre 2021 y 2025, el club quedó eliminado en tres ocasiones en segunda ronda, incluso frente a rivales de menor jerarquía como Holstein Kiel y Saarbrücken. También cayó ante Borussia Mönchengladbach, y en la edición más reciente fue eliminado por el Bayer Leverkusen en octavos de final tras perder 1-0.

En 2026, el panorama es distinto. El Bayern logró llegar nuevamente a la final de la Copa de Alemania, instancia que no alcanzaba desde 2020. Ahora está a un solo partido de volver a coronarse campeón, pero antes deberá superar al Stuttgart.

El duelo tiene además un componente simbólico para Luis Díaz. Su primer partido oficial con el Bayern fue precisamente ante Stuttgart en la Supercopa de Alemania, encuentro en el que el colombiano marcó un gol de cabeza para el 2-0 parcial en la victoria 2-1.

En la Bundesliga, el guajiro también ha tenido actuaciones destacadas frente a este mismo rival, registrando tres asistencias en dos partidos, aunque sin volver a marcar.

La final de la Copa de Alemania no solo representa la posibilidad de un nuevo título colectivo para el Bayern, sino también la oportunidad de que Luis Díaz cierre su primera temporada en Alemania con un triplete de trofeos, un inicio más que prometedor en su carrera en el club bávaro.