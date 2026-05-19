¿Qué está retrasando la llegada de Luis Díaz al campamento de la Selección Colombia?

Muchos aficionados se preguntan por qué Luis Díaz aún no ha llegado al campamento de la Selección Colombia en Medellín. La respuesta está en Alemania: el extremo guajiro todavía tiene un compromiso decisivo con el Bayern Múnich que podría terminar en otro título para su palmarés.
Aunque el Bayern ya se consagró campeón de la Bundesliga con anticipación y celebró junto a su afición, la temporada aún no ha terminado del todo. El equipo dirigido por Vincent Kompany tiene un objetivo pendiente que ha sido prioridad desde el inicio del curso: conquistar la Copa de Alemania.